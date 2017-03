Bằng MBA quốc tế trong nước – Đáng giá bao nhiêu?

Những trường đại học uy tín của nước ngoài, hoặc liên kết với các trường của nước sở tại, hoặc tự tổ chức các khoá học MBA ngay tại nước đó, giúp người học có thể tiết kiệm đáng kể chi phí ăn ở, đi lại mà vẫn có khả năng đạt được kiến thức và bằng cấp có giá trị. Tuy học tại chỗ, chất lượng giảng dạy và bằng cấp có giá của những khóa MBA trong nước ấy vẫn hơn hẳn chất lượng giáo dục của những trường đại học không tên tuổi ở nước ngoài, dù hiện tại, không ít người Việt vẫn nghĩ bằng ngoại tốt hơn…

Tuy nhiên, để theo học khóa MBA trong nước - bằng cấp quốc tế, bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ về các trường nước ngoài có liên kết với Việt Nam trước khi chọn trường theo học nếu không muốn “tiền mất tật mang”, bởi không phải tấm bằng MBA nào cũng có giá trị, đặc biệt là giá trị quốc tế. Bài viết này chủ yếu nhằm cung cấp cho bạn thông tin về những khóa học MBA khá uy tín tại Việt Nam hiện nay với nhiều ngành học, hình thức học và mức học phí khác nhau để bạn có thể lựa chọn.

Vậy, tấm bằng MBA quốc tế học trong nước đáng giá bao nhiêu? Ai cũng có thể thấy qua mức học phí – rẻ hơn bằng MBA học ở nước ngoài. Tuy nhiên, giá trị lớn hơn và tích cực hơn của nó nằm ở chỗ người Việt đã có thể gặt hái những kiến thức đỉnh cao mang tầm quốc tế ngay tại Việt Nam, và giá trị MBA như thế nào còn phụ thuộc vào việc ta học và áp dụng tấm bằng ấy vào thực tiễn ra sao!

Thông tin khóa học MBA tại Việt Nam



I. Vay tiền học MBA?

Nếu không đủ khả năng chi trả học phí, bạn có thể vay tiền theo chương trình "Hỗ trợ tài chính ACB - USAID lấy bằng thạc sĩ quốc tế tại Viêt Nam" được thực hiện theo thỏa thuận được ký giữa ACB và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - USAID (The U.S Agency for International Development). USAID sẽ bảo lãnh cho sinh viên vay vốn tại ACB để học các chương trình cao học liên kết được USAID chấp thuận tại Việt Nam, bao gồm những chương trình sau:

* Chương trình cao học Quản trị kinh doanh (MBA) của trường Hanoi School of Business, ĐH Quốc Gia kết hợp với Trường ĐH Hawaii của Hoa Kỳ. ĐC: 144 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. http://www.hsb.edu.vn/VEMBA.htm

* Chương trình cao học về kinh tế phát triển (MDE), ĐH Kinh Tế Quốc Dân kết hợp với các trường đại học của Hà Lan và Australia. ĐC: 207 Giải Phóng, Hà Nội. http://www.neu.edu.vn/hoptac/chuongtrinh_duan.html

* Chương trình cao học Quản trị kinh doanh (MBA), ĐH Kinh Tế Quốc Dân kết hợp với trường đại học Washington của Hoa kỳ. ĐC: 207 Giải Phóng, Hà Nội. http://www.neufie.net/vindex.asp

* Chương trình cao học Kinh doanh quốc tế, ĐH Kinh tế Tp.HCM kết hợp với Trường ĐH Công nghệ Curtin – Úc. ĐC: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp.HCM. http://www.ueh.edu.vn/curtin/

*Chương trình cao học Quản trị kinh doanh (MBA) của TT viện công nghệ châu Á tại VN kết hợp vơí TT công nghệ Châu Á Thái Lan. ĐC: 21 Lê Thánh Tông, Hà Nội. http://www.aitcv.ac.vn



II. Một số khóa MBA quốc tế nổi bật

1- Khóa đào tạo Thạc sĩ QTKD MBA tại Việt Nam của ĐH Tổng hợp Hawaii

- Chương trình thiết kế theo tiêu chuẩn của tổ chức Quốc Tế AACSB (chỉ dành cho 25% những trường QTKD hàng đầu tại Mỹ).

- Điều kiện theo học: 500 điểm TOEFL; 450 điểm GMAT, vượt qua cuộc phỏng vấn của các giáo sư, có kinh nghiệm làm việc.

- Thời gian học: 2 năm

- Học phí: 16.000 USD, ưu đãi 10-50% cho những sinh viên xuất sắc.

- Thông tin tham khảo: http://www.hsb.edu.vn/VEMBA.htm

2- Chương trình Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh - MBA của ĐH RMIT

- Áp dụng chương trình hiện tại của RMIT ở Úc.

- Điều kiện theo học: bằng cử nhân; TOEFL- iBT 92 hoặc IELTS 6.5; kinh nghiệm làm việc.

- Học phí: 15.050 USD/khóa (chương trình bán thời gian – 2 năm) hoặc 15.410 USD/khóa (chương trình toàn thời gian – 1 năm)

- Thông tin tham khảo: http://www.rmit.edu.vn/postgraduate.php?pid=3



III. Một số chương trình đào tạo MBA liên kết

- ĐH Hà Nội - ĐH La Trobe (Úc): Lệ phí nhập học 30 USD, học phí 6.400 USD/khóa.

- ĐH Quốc gia Hà Nội - ĐH Impac (Mỹ): học MBA bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt, khóa học tổ chức tại Hà Nội: 8.500 USD, tại TP.HCM: 9.000 USD/khóa.

- ĐH Kinh tế TP.HCM - Phòng Công nghiệp Paris (Pháp): Lệ phí hồ sơ: 300.000đ, học phí 5.000 USD/khóa.

- ĐH Bách Khoa TP.HCM – Trường Đào tạo về Quản lý Maastricht (Hà Lan): Học phí 9.500 USD/khóa.

- ĐH Ngân Hàng TP.HCM – Trường Đại học Bolton (Anh): học phí 4.350 bảng Anh/khóa.

- ĐH SCUPS - ĐH Bách khoa Hà Nội đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh. Văn bằng do SCUPS cấp theo tiêu chuẩn các trường đại học Mỹ. Thời gian học từ 18h đến 20h30', kéo dài 18 tháng. Lệ phí 5.000 USD.



Theo Vietnamworks