Băng qua đường sắt, một phụ nữ bị tàu cán chết

Theo ghi nhận của PV, lúc 5 giờ 39 phút, một phụ nữ đã bị đoàn tàu SE3 (chạy hướng Bắc-Nam) cán chết tại Km 1717 + 850 đường Kha Vạn Cân, đoạn gần Ga Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM). Nạn nhân là chị Lê Thị Nga (27 tuổi, quê Thanh Hóa), đang là người nấu ăn cho công nhân ở một công trình gần đó.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn được xác định là do chị Nga đi chợ về băng qua đường sắt lúc đoàn tàu đang chạy. Theo lời của lái tàu Đặng Tuấn Anh, khi chạy qua đoạn đường này, tàu phát hiện có một phụ nữ bất ngờ băng qua đường sắt. Dù tàu đã kéo còi và hãm phanh khẩn cấp nhưng do cự ly quá gần nên tàu đã lướt tới, va vào làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. Vụ tai nạn đã gây ùn tắc giao thông một đoạn dài trên đường Kha Vạn Cân. Cơ quan công an đã có mặt kịp thời để làm biên bản vụ việc và đến 7 giờ 40, nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Ảnh 1: Ngay sát nơi xảy ra tai nạn, liền sau đó hai phụ nữ này vô tư băng qua đường sắt để đi chợ bên đường Kha Vạn Cân. Ảnh: MC

Ảnh 2: Cô gái trẻ này không cần quan sát biển báo và đã băng ngang đường sắt cho nhanh đến nhà. Ảnh: MC

Ảnh 3: Thấy người lớn băng qua như không có gì, nhiều bé gái cũng vượt rào băng ngang đường sắt. Ảnh: MC

Được biết vị trí này đã từng xảy ra các vụ tai nạn gây chết người trước đó. Theo quan sát của PV, hai bên đường ray đều có rào chắn. Tại vị trí xảy ra tai nạn có hai biển báo “cấm vượt rào băng ngang đường sắt” từ hướng Kha Vạn Cân băng qua đường sắt và ngược lại. Tuy thế người dân vẫn qua lại đoạn đường này một cách vô tư. PV thử đếm trong vòng 10 phút có chừng bảy cuộc vượt rào băng qua đường sắt, mặc dù tai nạn chết người mới xảy ra cách đó chừng 15 phút.

MC