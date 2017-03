Bảng tuyên truyền giao thông cong méo

Ông Bùi Thanh Hải, Phó Chánh văn phòng UBND quận 4, cho biết đường Nguyễn Tất Thành do TP quản lý nên việc tuyên tuyền về an toàn giao thông trên tuyến đường do Ban An toàn Giao thông TP thực hiện. Cạnh đó cũng có một số bảng tuyên truyền do địa phương thực hiện. Về ý kiến phản ánh nêu trên, quận ghi nhận và sẽ cho kiểm tra, tháo bỏ, điều chỉnh những bảng hư hỏng, phai màu.

Ảnh: THÁI MINH

- Nhiều bạn đọc cũng cho biết trên QL1A đoạn qua ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) có một biển báo giao thông bị siêu vẹo làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của các tài xế khi đi qua đoạn đường này (ảnh).

THIÊN THẢO - M.PHONG - THÁI MINH