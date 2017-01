Bánh mứt, trái cây Trung Quốc "tấn công" tết

• Cuối tháng 12-2016, Đội QLTT 6B (TP.HCM) phát hiện và thu giữ hơn hai tấn mứt gồm táo, nho, nhãn nhục, mận sô, cà… của một cơ sở tại quận 6. Số mứt này đang để trên mặt đất dơ bẩn, ruồi đậu. Chủ cơ sở nhập hàng từ phía Bắc rồi đóng vào túi nylon, chuẩn bị bán ra thị trường mùa tết. Cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều thùng nhãn nhục có xuất xứ từ TQ. • Ngày 3-1, trong lúc đang tuần tra, Công an phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện xe tải biển số 37C-018.50 chở 10 bao tải hạt hướng dương TQ cùng nhiều loại hàng hóa khác, tất cả đều không có giấy tờ hợp lệ. Trước đó, ngày 1-1, CSGT tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe tải biển số 37C-124.80 chở 200 kg hạt hướng dương TQ. • Ngày 21-12-2016, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 15 phát hiện xe tải biển số 15C-205.49 chở khoảng 1,5 tấn bánh kẹo, trên bao bì có in chữ TQ. • Theo báo Tuổi Trẻ, hiện hằng đêm chợ đầu mối thực phẩm nông sản Thủ Đức, TP.HCM tiếp nhận hàng trăm tấn cam được trữ lạnh có nhãn mác chữ TQ. Nhiều người bán đã xé nhãn để hô biến thành sản phẩm Việt Nam hoặc nhập từ Mỹ, Úc… rồi bán với giá cao.