Báo cáo xu hướng nhân sự 2011 của Công ty IBG

Kết thúc vào ngày 8-3-2011, cuộc khảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhóm lao động khác nhau như: văn phòng, lao động sản xuất, marketing, sales, nhóm trưởng, quản lý cấp trung, trong các doanh nghiệp chủ yếu thuộc các lĩnh vực như: Thương mại – Dịch vụ, sản xuất tiêu dùng, tài chính, bất động sản và y tế -dược phẩm. Nhóm tuổi chủ yếu dưới 40.







Theo kết quả khảo sát, Mức độ hài lòng trung bình của nhân viên về tổ chức và công việc ở mức 2.92 điểm (trên thang điểm 5).









Những người tham gia khảo sát đã đánh giá và cho điểm các nhân tố mà họ thấy hài lòng trong công việc. Trong đó, quan hệ thân thiện với đồng nghiệp là tiêu chí mà nhân viên thấy hài lòng nhất, đồng thời cơ hội được đào tạo, nâng cao trình độ đạt mức điêm thấp nhất trong 5 tiêu chí đưa ra.







Tuy nhiên, qua biểu đồ phân tích ở trên có thể thấy, mức độ hài lòng của nhân viên về các yếu tố quan trọng của doanh nghiệp còn thấp, chỉ ở mức trung bình, điều này hoàn toàn trùng hợp với kết quả chung về mức độ hài lòng với công việc (2.92 điểm).

Khi được hỏi về khả năng thay đổi công việc trong năm 2011, có tới 64% người lao động cho rằng họ sẽ tìm kiếm một công việc mới; và có 6% chưa có định hướng rõ ràng.







Cùng với đó, những người tham gia khảo sát đã chia sẻ những lí do khiến họ nghỉ việc. Trong số nguyên nhân này, có tới 35% liên quan tới chuyện lương thưởng, 23% là do không thỏa mãn được nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ, 19% do môi trường làm việc thiếu chuyên nghiệp.







Nhằm tìm hiểu nguyên nhân của sự dịch chuyển này, chúng tôi đã đưa ra các câu hỏi liên quan tới sự kỳ vọng của người lao động ở công việc mới. Và kết quả khảo sát cho thấy, trong các yếu tố thu hút người lao động tìm đến, Cơ hội được làm việc với những doanh nghiệp có chính sách đào tạo tốt và được dẫn dắt bởi nhà quản lý giỏi, quan tâm tới nhân viên là hai yếu tố quan trọng nhất.







Kết quả khảo sát này đã cho thấy thị trường lao động đang có những dịch chuyển mạnh mẽ, đã có những tiêu chuẩn được xác lập tương đối như lương và môi trường làm việc và các điều kiện trên trở thành những yêu cầu cơ bản của người lao động. Những tiêu chuẩn mới được hình thành, họ tìm kiếm cơ hội ở những nơi có khả năng gia tăng tri thức và được công tác với những đồng nghiệp thân thiện, dưới sự dẫn dắt của những nhà lãnh đạo tài ba.



Theo IBG