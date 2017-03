Báo chí đừng làm đau thêm

Bình hơi, quả bom đáng sợ… Đọc thông tin vụ nổ bình hơi (báo Pháp Luật TP.HCM ngày 5-6) làm cháu trai 13 tuổi chết thảm tôi đau lòng quá. Nỗi đau của gia đình nạn nhân cũng là nỗi buồn chung của chúng ta. Tôi thường xuyên đi trên các đoạn đường quốc lộ, gặp nhiều điểm bơm vá xe ô tô rất to. Có bình mới, sơn phết đẹp nhưng có những bình rất cũ kỹ, hoen gỉ. Tôi nhìn rất sợ vì không biết nó có còn an toàn không. Tôi cũng chưa biết là các loại bình này có được kiểm tra an toàn thường xuyên hay không. Có nhiều nơi bơm vá bảo không sao đâu, làm từ trước giờ có thấy chuyện gì đâu. Tôi không tin lắm nhưng hy vọng đừng xảy ra cảnh tượng đau lòng nào nữa. Thiết nghĩ tai nạn trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho những bình hơi có nguy cơ gây tai họa khác. Qua đó, chúng ta cần phải có biện pháp kiểm tra an toàn thường xuyên và chỉ cho lưu hành những bình hơi đã qua kiểm định chất lượng. Ngoài ra, cơ quan chức năng phải xử phạt nghiêm những cơ sở hàng nhái, hàng dỏm. Các chủ tiệm cần kiên quyết chia tay với hàng trôi nổi, không nguồn gốc, hàng quá “đát”… để tránh gây hại cho mình và người khác. Anh MAI THANH TÂM, Công ty Bảo vệ 365