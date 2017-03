Báo đề nghị giải quyết

- UBND huyện Mộc Hóa, Long An: Đơn của ông Trần Văn Dĩa (ấp 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An) về việc không đồng ý quyết định thu hồi quyết định giải quyết khiếu nại.

- Công an huyện An Phú, An Giang: Đơn của ông bà Huỳnh Thanh Sơn (ấp Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, An Giang) về việc con gái sinh năm 1996 bị xâm hại tình dục.

- UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu: Đơn của ông Nguyễn Văn Sáu (tổ 10, ấp Thanh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) về việc chưa được giải quyết tiền hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi, TP.HCM: Đơn của ông Nguyễn Hải Dương (254/12 Thái Phiên, phường 8, quận 11, TP.HCM) về việc chậm được thi hành án. PHÒNG CTBĐ

- UBND xã Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương: Đơn của ông Phan Thành Trung (3/17 ấp 2, xã Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về việc bị lấn, chiếm đất.

- Công an huyện Bù Đăng, Bình Phước: Đơn của bà Võ Thị Bảy (thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước) về việc con gái bị xâm hại tình dục.

- Công an xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh: Đơn của bà Nguyễn Thị Huệ (ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) về việc bị chiếm đoạt tài sản.

- UBND huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai: Đơn của bà Nguyễn Thị Lình (số 71, tổ 3, khu 1, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) về việc bị thu hồi đất.

- Công an quận 12, TP.HCM: Đơn của ông Nguyễn Văn Sĩ (1625/18 KP1, Thới An, quận 12, TP.HCM) về việc bị đánh mang thương tích.

- Công an quận 12, TP.HCM: Đơn của bà Nguyễn Thị Bụi (112/7E ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về việc con trai bị chết do tai nạn giao thông.

- Công an phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM: Đơn của bà Trương Thị Tám (133/2 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) về việc bị hành hung, chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị các cơ quan nêu trên giải quyết đơn, thư của bạn đọc trong hạn định để báo thông tin kết quả cho bạn đọc.