Báo động nạn trộm cắp ở Gò Vấp

Sẽ sớm phá án Từ ngày 1-12-2010 đến 30-3-2011, công an quận đã triệt phá được 22 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt được 33 đối tượng (trong đó có nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự). Thủ đoạn của bọn chúng không có gì mới, chủ yếu lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân mà thực hiện trộm cắp xe máy, móc bóp tiền, giật điện thoại di động… Những đối tượng bị bắt chủ yếu hoạt động riêng lẻ. Bọn chúng thường đi chung hai người trên xe máy, khi phát hiện sơ hở thì một đối tượng đứng ở ngoài đợi sẵn xe để cho đối tượng kia vào lấy rồi cùng tẩu thoát. Riêng những vụ cắt ổ khóa đột nhập vào nhà dân trộm tài sản giữa ban ngày thì có tính chất nguy hiểm, táo bạo và có tổ chức thì lực lượng trinh sát, Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục mai phục bắt. Ban chỉ huy công an quận có chỉ đạo chúng tôi tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát ở những nơi trọng điểm để sớm phá án, trong đó có một số đối tượng vô công rồi nghề từ nơi khác đến quận thuê khách sạn ở. Trung tá NGUYỄN ANH TUẤN, Đội phó Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp