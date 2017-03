Bao giờ có xe đẩy miễn phí ở ga tàu?

Nhớ mang giấy tờ tùy thân và kiểm tra thông tin trên vé Nhiều hành khách hiện vẫn chưa nắm rõ quy định mới về việc kiểm tra thẻ lên tàu và bản chính giấy tờ tùy thân của ngành đường sắt. Một số người khi đến cửa vào ga mới hớt hải tìm kiếm giấy tờ tùy thân để đưa cho nhân viên kiểm soát. Vài ngày trước, đã có trường hợp hành khách không thể lên tàu vì sai thông tin cá nhân trên thẻ lên tàu so với giấy tờ tùy thân. Ngoài ra, do không nắm được quy định mới nên khách vẫn mua vé từ “cò” nên bị ôm sô. Trưa 31-1, “cò” vé mâu thuẫn, lớn tiếng cãi nhau tại Ga Sài Gòn khiến nhiều hành khách lo sợ. Tuy nhiên, trong Ga Sài Gòn luôn có đội ngũ nhân viên an ninh túc trực để giữ gìn trật tự.