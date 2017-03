Bảo Lộc, Lâm Đồng: Thắc thỏm lo trường sập

Trong 10 phòng học cũ có ba phòng không thể sử dụng do không đảm bảo an toàn; bảy phòng còn lại đều không có trần, cửa sổ, cửa chính, xà gồ rệu rã. Hằng ngày, các thầy trò phải dạy và học trong tình trạng “chạy dột” và nỗi lo tính mạng bị đe dọa. Bởi lẽ mái ngói của trường đã nhiều lần bị sập nhưng rất may là không có thương vong.

Ông Nguyễn Xuân Thế, Hiệu trưởng trường, cho biết: “Mỗi năm trường tiếp nhận khoảng 700 học sinh cấp hai, ba. Địa bàn tuyển sinh của trường từ thôn 10 đến thôn 14 của xã Đạm Bri với đa số phụ huynh là người đi kinh tế mới. Dù các mức thu đều thấp nhưng tỷ lệ thất thu lại cao khiến trường không có khả năng tự sửa chữa”.

Theo ông Lê Xuân Nhuận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bảo Lộc, tỉnh đã đưa trường trên vào danh sách các trường cần cấp bách xây mới trong đề án kiên cố hóa trường, lớp đến năm 2012. Nhưng nhanh nhất cũng phải đến học kỳ hai tới mới thực hiện được.