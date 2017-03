Báo Pháp luật TP.HCM trao quà tết cho gia đình nạn nhân bị tai nạn thương tâm

Trước đó, sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, bạn đọc đã gửi giúp gia đình bà Bình số tiền hơn 13,5 triệu đồng. Các cơ quan đoàn thể ở Nghệ An đã đến nhà thăm hỏi, động viên, trao quà và tiền cho bốn mẹ con chị Bình.

Đại diện Pháp Luật TP.HCM trao quà Tết cho gia đình chị Đặng Thị Bình (ở xã miền núi Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, gia đình bà Bình thuộc diện khó khăn. Tháng 8-2014, em Nguyễn Hữu Hoàng (17 tuổi, con trai đầu của vợ chồng bà Bình) bị tai nạn xe máy dẫn đến em không tự đạp xe đến trường được, hằng ngày phải có phụ huynh đưa đón.

Chiều 25-11-2014, ba cha con ông Nguyễn Hữu Thân (46 tuổi, chồng bà Bình) đi bắt con cua để bán lấy đóng tiền và mua sách vở. Tuy nhiên, xã Thanh Thủy là xã nghèo miền núi, ông Thân mang cua đi bán nhưng không có ai mua.

Sáng 26-11-2014, ông Thân đi xe máy chở hai con là em Hoàng (học lớp 12) và Nguyễn Thị Ánh Linh (15 tuổi, học lớp 10) đến Trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương, Nghệ An) để tiếp tục học. Phía trước xe máy, ông Thân kẹp bao cua để sau khi đưa con đến trường thì mang ra chợ Rộ bán. Khi ba cha con ông Thân đi đến (thuộc thôn Trường Yên, xã Võ Liệt) thì bị xe tải mang BKS 37C-114.12 do Nguyễn Xuân Chung (30 tuổi, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) đâm vào. Cú đâm mạnh khiến xe máy nát bét. Em Hoàng tử vong tại chỗ, bên cặp sách vở. Ông Thân và em Linh bị thương nặng, được người dân đưa đến BV Đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu. Do bị thương quá nặng, ông Thân tử vong trên đường đến bệnh viện. Em Linh gãy xương đùi phải, chấn động não, chấn thương vùng ngực, cổ, dập gan, được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu và cứu sống.

Hiện vụ án đã khởi tố, khởi tố bị can là tài xế Chung về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cho đến chiều 17-2, em Linh đã xuất viện trở về nhà, nhưng em chưa tự đi lại được mà phải có người dìu dắt và chống nạng gỗ để khi di chuyển. Bà Bình nói trong nước mắt, sau khi vụ tai nạn xảy ra người chồng trụ cột trong gia đình và con trai duy nhất cùng ra đi, nhưng tài xế Chung cũng như người thân của tài xế Chung không quan tâm đến mẹ con bà Bình khiến bốn mẹ con đang rất khó khăn.