Bảo vệ công ty cao su đánh người

Đó là Công ty cao su Cù Bị (trụ sở đặt tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Theo phản ánh của người dân trong khu vực, các nhân viên bảo vệ của công ty này đã nhiều lần đánh người gây thương tích.

Vô cớ đánh người?

Hơn hai tháng nay, anh Trần Duy Khang (thôn Việt Cường) rất bất bình về việc bị đánh vô cớ. Anh Khang kể lại, hơn 23 giờ ngày 24-8, khi đi ngang qua đường làng 3 Cù Bị thì anh bị bốn người mặc đồng phục bảo vệ Công ty cao su Cù Bị đi trên hai xe máy chặn lại. Qua ánh đèn, Khang nhận ra người chặn mình là người quen gần nhà. Khang hỏi tại sao chặn đường thì bốn người kia nói “thích thì chặn” (!). Khang cự cãi thì bất ngờ bị ai đó trong nhóm người đánh từ phía sau. Tiếp đó, ba người còn lại đã dùng cây đánh túi bụi vào đầu, người anh Khang. Anh lấy tay phải chống đỡ nhưng vẫn bị trúng hai, ba cây vào đầu và ngất xỉu. Đánh xong, cả bốn người trên bỏ mặc anh Khang nằm đó rồi bỏ đi. Hậu quả: Khang phải may sáu mũi trên đỉnh đầu, gãy tay phải, người có nhiều vết bầm...

Ngay hôm sau, gia đình anh Khang đã đến hỏi chuyện hai người tham gia đánh anh Khang nhưng cả hai đều chối phăng. Tức mình, cha anh Khang đã gửi đơn đề nghị công an xã xử lý thì hai người đó mới chịu sang xin lỗi.

Ngoài anh Khang, anh Nguyễn Hữu Hà (thôn Việt Cường) cũng bị các nhân viên bảo vệ của công ty hành hung, gây thương tích rất nặng. Cách đây gần năm năm, anh Hà có trộm mủ cao su trong nông trường Cù Bị. Khi chở mủ về nhà, anh bị một nhóm người ép xe anh lại. Họ đạp mạnh vào xe anh khiến anh và xe ngã mạnh xuống đường. Anh Hà đã bất tỉnh khi kịp nhận ra nhóm người đó là nhân viên bảo vệ nông trường cao su, trong đó có một người tên C. Gần sáng, những người đi cạo mủ sớm đã phát hiện ra anh Hà và báo gia đình đưa anh đi bệnh viện.

Giấy chứng thương ghi nhận anh Hà bị chấn thương sọ não. Do phần não bên phải bị dập nên anh phải nằm điều trị nhiều tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Gia đình anh đã vay mượn gần 100 triệu đồng để chữa trị cho anh. Trước khi anh Hà ghép não, phía Công ty cao su Cù Bị có hỗ trợ cho gia đình anh Hà bảy triệu đồng. Hiện tại, anh Hà không còn tỉnh táo như trước, mỗi khi trở trời là anh bị động kinh. Nửa người anh bị liệt, tai trái điếc hẳn và mắt trái thì không còn nhìn thấy.

Chưa rõ hướng xử lý

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM vào chiều 28-10, ông Nguyễn Đăng Thanh - Giám đốc Công ty cao su Cù Bị cho biết: Theo tường trình của hai nhân viên bảo vệ đã đánh anh Khang thì trước đó họ có mâu thuẫn với anh Khang. Chính vì thế họ đã chặn đánh và gây ra thương tích nêu trên cho anh Khang. Công ty cũng đang đợi kết quả xử lý của cơ quan công an để có hướng xử lý hai nhân viên đó. Riêng đối với thương tích của anh Hà, do ông mới về sau này nên không biết gì về trường hợp của anh Hà.

Ông Tống Viết Lương - công an viên xã Cù Bị cũng cho biết: Lúc đó, thấy anh Khang bị thương và chảy máu nhiều nên xã đã báo cáo vụ việc đến công an huyện. Hiện Công an huyện Châu Đức đang thụ lý điều tra. Ngày 11-9, anh Khang đã được công an huyện đưa đi giám định thương tích với tỷ lệ 6%.

Chiều cùng ngày, khi được hỏi về trường hợp của anh Hà và anh Khang, thượng tá Nguyễn Tiến Yên - Phó Trưởng Công an huyện Châu Đức khẳng định “có biết sự việc”. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến việc xử lý vì “cần chờ ý kiến của công an tỉnh”. Ông Yên nói: “Khi nào Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Châu Đức phối hợp với báo chí, tôi mới có thể trao đổi chi tiết”.