Bảo vệ dân phố đánh người gãy chân

Anh Tuấn kể lại, khoảng 19 giờ ngày 23-8, khi anh và anh Bùi Phúc Luân trên đường đi về nhà và đi qua chốt dân phòng (nằm trong con hẻm gần đường Nguyễn Văn Lượng, thuộc khu phố 1, phường 17, quận Gò Vấp), một thanh niên lạ mặt chạy xe máy ở đằng sau đã vẹt vào đuôi xe của anh Luân. Hai bên đã giàn xếp với nhau rồi đường ai nấy về.

Ngay sau đó, một thanh niên khác xuất hiện, tự xưng là lực lượng bảo vệ dân phố ở đây và muốn can thiệp sự việc. Vì anh Luân có men rượu trong người nên hai bên đã lời qua tiếng lại và bất ngờ người thanh niên đã đấm vào mặt anh Luân. Sẵn có khóa xích bọc nhựa trên xe, anh Luân rút ra định chống cự. Lập tức, thanh niên này đã kêu gọi khoảng bốn, năm người trong lực lượng bảo vệ dân phố đến. Nhóm này cầm gậy xông vào đánh túi bụi khiến anh Luân gục ngã tại chỗ, anh Tuấn chạy lại can thiệp cũng bị nhóm này đánh gục.

Nhận được thông tin, Công an phường 17 đã đến hiện trường và đưa hai anh Tuấn, Luân đến bệnh viện. Theo kết quả chụp phim, anh Tuấn bị đánh vỡ xương bánh chè gối phải, anh Luân bị đánh vỡ xương bánh chè gối trái.

Hiện tại, anh Tuấn và anh Luân đã xuất viện nhưng vết thương đầu gối vẫn chưa lành hẳn nên mọi sinh hoạt, đi lại đều phải nhờ vào đôi nạng gỗ. “Tôi đã gửi đơn đến Công an quận Gò Vấp nhưng chưa thấy trả lời, trực tiếp đến hỏi thì họ cứ hẹn lần hẹn lữa” - cha anh Tuấn bức xúc.

Ông Phạm Văn Mười, Trưởng Công an phường 17, xác nhận có xảy ra vụ đánh nhau như nêu trên. Công an phường đã thu được vật chứng, lập hồ sơ ban đầu và gửi đến cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp tiếp tục điều tra.

Trung tá Trà Văn Lào, Phó Trưởng Công an quận Gò Vấp, cho biết: Cơ quan điều tra sẽ làm việc với UBND phường 17 về việc đình chỉ công tác những người trong lực lượng bảo vệ dân phố đã tham gia đánh người. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã ký giấy trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật anh Tuấn, Luân để có cơ sở xử lý tiếp theo.

“Dù muốn dù không thì họ cũng đã đánh người nên phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả bằng cách xin lỗi và bồi thường tiền thuốc men. Chúng tôi sẽ làm việc với Công an phường 17 về việc này” - ông Lào nói.