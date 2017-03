Bảo vệ dân phố say rượu đánh người?

Từ trên xe hai người mặc đồ bảo vệ dân phố cầm gậy, trong đó có một người nồng nặc mùi rượu yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Sau khi anh đưa giấy tờ thì một người tên Thoại hỏi đi đâu về, làm việc ở đâu. Anh trả lời nhưng lại bị anh này bảo là trả lời xấc láo rồi dùng tay đánh anh. Lúc người này định vung gậy đánh, anh liền bỏ xe chạy. Hai người này chạy theo và bảo anh dẫn xe về nhà. Anh về đến nhà trọ thì hai người này tiếp tục sỉ vả và vung gậy định đánh nhưng được chủ nhà trọ can ngăn.

Đại diện UBND phường 6, quận 8 cho biết: UBND phường mới nhận được đơn phản ánh nên chưa nắm rõ sự việc. Sau khi nhận đơn, phường đã chuyển qua cho công an phường xác minh vụ việc. Theo thông tin ban đầu thì có người tên Thoại làm bảo vệ khu phố 1, còn việc say rượu và đánh người khi làm nhiệm vụ thì phải đợi công an xác minh. Sau khi có kết quả, phường sẽ thông tin cho báo được rõ.

M.QUÝ