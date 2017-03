Bất an khi bị dọa chích kim nhiễm HIV!

Cơ quan điều tra đang theo dõi

Ông Phạm Văn Sáu, Trưởng Công an phường 11 (quận 8), cho biết: Khi nhận được thông tin trên, lãnh đạo công an phường đã cử người xuống xác minh và mời gia đình về trụ sở làm việc. Vì vụ việc phức tạp, có liên quan đến nhiều người trong việc cho mượn tiền nên công an phường đã lập hồ sơ ban đầu và báo cáo lên quận.

Đại úy Lê Hữu Phước, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 8, cho biết thêm: Đội mới tiếp nhận đơn của gia đình bà Linh. Những ngày qua đội đã cho lực lượng trinh sát ráo riết xuống địa bàn điều tra vụ việc. Qua thông tin ban đầu, đội xác định vụ việc có liên quan đến việc người chị của bà Linh đã mượn tiền của nhiều chủ nợ nhưng hiện nay chị này không có mặt tại phường. Đến nay đội vẫn chưa nắm được ai đã tổ chức gây rối gia đình bà Linh. Riêng đối tượng tình nghi mà gia đình bà cung cấp thì không thừa nhận đã làm những việc trên. Đội sẽ phối hợp với công an phường thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn để bắt nhóm đối tượng quậy phá. Đồng thời, đội sẽ thuyết phục gia đình bà Linh khuyên người chị ra mặt cung cấp cho cơ quan điều tra những thông tin cần thiết để công an quận sớm làm sáng tỏ vụ việc.

THÀNH NHÂN ghi