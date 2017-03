Bắt đầu bán vé tàu Tết 2011 qua mạng

1. Khách hàng phải nhập đúng và đầy đủ họ tên, loại giấy tờ (CMND, hộ chiếu…), số giấy tờ (CMND, hộ chiếu…) của người đi tàu khi tiến hành đặt chỗ trên website.

Chọn đúng thông tin về đối tượng giảm giá (xuất trình các loại giấy tờ liên quan để chứng minh, ví dụ nếu chọn “Sinh viên” phải có Thẻ Sinh viên để nhân viên Đường sắt đối chiếu khi hành khách tiến hành mua vé/nhận vé và khi đi tàu). Trường hợp hành khách thanh toán tiền qua thẻ ATM mà chọn sai thông tin về giảm giá theo đối tượng, thì hành khách phải chịu các phí tổn do các ga phải thực hiện các thủ tục trả lại vé.



2. Đối với các trường hợp đi tàu vào dịp tết Tân Mão yêu cầu khách hàng phải in phiếu đặt chỗ (trên giấy A4) hoặc ghi chép thông tin về phiếu đặt chỗ trên khổ giấy A4 theo nội dung phiếu đặt chỗ trên website để làm cơ sở tiến hành các bước giao dịch tiếp theo.



3. Thời điểm bắt đầu đặt chỗ đi tàu tết Tân Mão 2011 là 8 giờ ngày 15/11/2010. Trong thời gian (đặt chỗ) cao điểm từ 8 giờ ngày 15/11/2010 đến 16 giờ ngày 22/11/2010. Công ty KSG quy định thời hạn hành khách phải thanh toán tiền vé qua ngân hàng (máy ATM, quầy giao dịch NH Vietinbank) hoặc trực tiếp mua vé tại các ga, các đại lý là 72 giờ kể từ khi đặt chỗ thành công.



4. Mỗi account chỉ được đặt tối đa 3 phiếu đặt chỗ (chưa thanh toán tiền hoặc chưa trả lại chỗ). Mỗi phiếu tối đa 4 người đi tàu/lượt.



5. Khách hàng đặt chỗ đầu cơ, đặt chỗ ảo (không mua vé, không trả lại chỗ, khai báo tên, số giấy tờ không thực tế…) sẽ bị khóa tài khoản.



6. Trong những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ về việc đầu cơ vé, Công ty KSG có thể yêu cầu người đi mua vé/nhận vé xuất trình giấy tờ của người đặt chỗ. Khi có bằng chứng về việc đầu cơ vé Công ty KSG sẽ hủy toàn bộ số phiếu đặt chỗ của khách hàng (người đặt chỗ) đồng thời khóa account của khách hàng này.



7. Khách hàng cần phải lưu ý khi chọn lựa phương thức thanh toán và nơi nhận vé/mua vé. Khách hàng có quyền và phải tự đổi lại phương thức thanh toán và nơi nhận vé/mua vé trước khi tiến hành giao dịch. Các đơn vị thuộc Công ty KSG chỉ thực hiện các giao dịch đối với khách hàng tại nơi quy định trên Phiếu đặt chỗ do khách hàng chọn lựa cuối cùng (được lưu giữ trên website).



8. Khách hàng thanh toán tiền vé qua ngân hàng được bảo đảm là có vé khi đến ga đi tàu. (Lưu ý khách hàng phải chọn nơi nhận vé là ga đi tàu và phải bảo đảm ghi đúng, ghi đủ thông tin về người đi tàu. Nếu hành khách là đối tượng được giảm giá thì phải có các chứng từ kèm theo khi đến ga nhận vé/đi tàu). Do ngày tết số lượng hành khách đi tầu rất lớn Công ty KSG đề nghị hành khách đến ga trước 2 giờ tàu khởi hành để nhận vé.



9. Đối với trường hợp thanh toán tiền vé qua ngân hàng và có nhu cầu nhận vé sớm: Khách hàng có thể đến các ga (đã ghi trên phiếu đặt chỗ) để nhận vé sau khi thanh toán tiền vé qua ngân hàng 48 giờ. Hành khách không nên đến nhận vé trong khoảng thời gian từ ngày 16/11/2010 đến ngày 25/11/2010 do số lượng hành khách rất đông.



10. Trường hợp khách hàng chọn phương thức mua vé trực tiếp tại các ga hoặc các đại lý thì cũng bị hạn chế về nhân lực và điều kiện trang thiết bị phục vụ hành khách của các đơn vị này. (Do số lượng hành khách quá lớn trong khi thời hạn chỉ có 3 ngày). Công ty KSG đề nghị khách hàng nên chọn hình thức thanh toán tiền qua ngân hàng Vietinbank tại các điểm giao dịch, máy ATM trên toàn quốc để tránh tập trung số lượng lớn tại các ga.

