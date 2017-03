Bắt gặp chị gái ái ân với bạn trai!

Cảm giác ghê tởm xâm chiếm lấy tôi khi nghe thấy những tiếng rên rỉ lúc thì yếu ớt, lúc thì hào hứng của chị gái mình...

Tôi may mắn hơn với các bạn cùng trang lứa là được sinh ra trong một gia đình khá giả. Tuổi thơ không thiếu thốn bất cứ một thứ gì, hơn nữa lại được bố mẹ và chị gái chiều chuộng. Ngày chị tôi đi học Đại học, bố đã mua một căn hộ chung cư gần trường để chị tiện đường đi học và cũng tính chuyện lâu dài cho tôi ra đấy học Đại học cùng chị.

Trong những năm học cấp ba, tôi luôn cố gắng học thật tốt để được ra Hà Nội học cùng chị gái mình. Và, công sức của tôi cũng được đền đáp xứng đáng khi tôi nhận được giấy nhập học của Học viện Hành chính. Niềm vui của tôi cũng là niềm hạnh phúc của những người thân trong gia đình và anh em làng xóm. Vậy là cũng chẳng mấy chốc nữa, tôi đã được trở thành tân sinh viên của trường Đại học tôi đã từng ao ước!

Ngày tôi ra Hà Nội nhập học, biết bao bỡ ngỡ và sợ hãi nhưng khi có chị gái bên cạnh, tôi luôn có cảm giác an toàn và được che chở. Chị gái vẫn luôn là người bên cạnh tôi, cùng chia sớt với tôi những buồn vui trong cuộc sống. Ở nhà, bố mẹ cũng rất tự hào vì chị không những là đứa con gái đảm đang, tháo vát mà chị còn rất hiếu thảo, ngoan hiền và lễ phép. Cũng vì những phẩm chất đáng quý ấy nên chị được rất nhiều bạn trai theo đuổi và để ý, nhưng dường như chị gái chỉ dành tình cảm cho một anh bạn đồng hương học trên một khóa và bây giờ đã có công ăn việc làm ổn định.

Người yêu chị thỉnh thoảng vẫn đến nhà tôi ăn cơm cùng hai chị em. Tôi rất quý "anh rể" vì anh khá vui tính và chân thành cũng như rất quan tâm đến đời sống của hai chị em tôi.

Nhưng rồi... Hôm ấy "anh rể" đến nhà tôi chơi, ba anh em đang ăn cơm và nói chuyện thì trời bỗng nổi trận mưa to, sấm sét ầm ầm. Một phần cũng lo cho anh về trời mưa, một phần cũng sợ sét nên chị đã rủ anh ở lại nhà ngủ. Nhà của chị em tôi có hai giường nên tôi và chị ngủ ở gian trong, còn "anh rể" ngủ ở giường gần phòng khách. Thực tình, tôi cũng rất quý anh nên chuyện anh ngủ lại nhà mình cũng chẳng có gì to tát hay đáng phàn nàn cả...

Tối hôm đó, tôi sợ hãi giật mình vì những trận sấm chớp và mưa gió đập mạnh vào tấm cửa sổ. Không thấy chị gái bên cạnh, tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng và bất an vì anh rể hôm nay ngủ lại nhà. Tôi rón rén bước ra ngoài để gọi chị vào ngủ cùng thì... tôi hốt hoảng giật mình khi nhìn thấy chị gái và "anh rể" không một mảnh vải che thân.

Vậy là hình ảnh về người chị gái đoan chính, nết na, ngoan hiền đã tan biến trong mắt tôi trong chốc lát. Tại sao chị gái tôi lại trở nên hư hỏng như vậy chứ? Nếu bố mẹ biết được chuyện này chắc hẳn sẽ rất buồn và thất vọng!

Mỗi lần nhìn thấy sự quan tâm của "anh rể" dành cho chị gái mình, tôi lại rùng mình ghê tởm nghĩ lại cảnh tưởng đêm hôm ấy...

Mỗi lần nhìn thấy sự quan tâm của "anh rể" dành cho chị gái mình, tôi lại rùng mình ghê tởm nghĩ lại cảnh tượng đêm hôm ấy... Chẳng nhẽ, yêu nhau là phải làm chuyện ấy với nhau sao? Nhưng, điều đáng buồn hơn là tình trạng người yêu chị "lại nhà" ngày càng nhiều. Và những đêm như thế lại tiếp tục diễn ra trong căn hộ tưởng chừng như bình yên và an toàn này! Những hình ảnh quấn quýt của hai người và những âm thanh phát ra từ phòng khách khiến tôi không tài nào chợp mắt được...!

Liệu tôi có nên góp ý với chị gái để chấm dứt tình trạng này hay không? Vì thực tình, tôi rất hoang mang và lo sợ mỗi khi nhìn thấy sự hiện diện của người yêu chị trong căn nhà mình. Tôi thực sự không biết phải làm sao để chị gái hiểu được tâm tư và những cảm xúc khó chịu trong suy nghĩ của mình cả...



Theo Ly Nga (24h)