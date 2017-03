“Bắt giữ người trái pháp luật có thể bị tước quân hàm”

“Tôi sẽ yêu cầu ủy ban phường An Bình báo cáo sự việc, đồng thời chỉ đạo công an thị xã nắm lại tình hình. Khi làm rõ nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định, nếu chưa tới mức vi phạm sẽ có biện pháp giáo dục, điều động công tác hoặc sẽ xử lý hành chính chứ quyết không bao che. Khi chưa là tội phạm mà còng tay là không được, dân sẽ nghĩ ông này làm gì nên mới bị còng tay mời về lấy lời khai”.

Thượng tá Nguyễn Hữu Công (Phó Trưởng Công an thị xã Dĩ An) nói thêm: “Trước đó Công an phường An Bình có bắt được một đối tượng ghi số đề. Do đối tượng này khai ghi số đề tại quầy vé số của ông Tuấn Anh nên họ mới đến mời ông Tuấn Anh về làm việc. Việc mời này là đúng, nếu mời không chống đối thì không nên còng tay. Hiện thanh tra đang xem xét lại, đã đề nghị bốn đồng chí viết tường trình, ai có sai phạm thì kiểm điểm, sau đó sẽ xử lý. Nếu không có tài liệu gì chứng minh có sự vi phạm của ông Tuấn Anh mà tự dưng đưa ông về thì có thể hành vi này sẽ cấu thành tội phạm bắt giữ người trái pháp luật, người vi phạm còn bị tước quân hàm”.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, trưa 17-7, ông Nguyễn Tuấn Anh đang bán vé số dưới chân cầu vượt Sóng Thần, bất ngờ có bốn người ngồi trên ô tô bảy chỗ bước xuống kiểm tra tủ vé số của ông. Ông Tuấn Anh không đồng ý, những người này xưng là công an, nói ông ghi số đề rồi còng tay, đưa lên xe chở về công an phường. Trong số bốn người này có một người là phó trưởng công an phường.

Sau đó, Chủ tịch UBND phường An Bình - ông Nguyễn Ngọc Ẩn đã đứng ra xin lỗi ông Tuấn Anh về việc bắt giữ người không đúng quy định của pháp luật, yêu cầu công an phường kiểm điểm, hỗ trợ 1 triệu đồng viện phí.

