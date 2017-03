Bắt giữ xe ôtô chở trâu không có giấy kiểm dịch

Qua kiểm tra, chủ hàng đã không có hồ sơ, giấy chứng nhận kiểm dịch. Chi cục Thú y đã lập biên bản xử phạt hành chính chủ hàng, tạm giữ số trâu nói trên.



Theo chủ xe, số trâu trên được mua ở xã Kỳ Trung (Kỳ Anh) vận chuyển về Đô Lương, Nghệ An. Chủ xe thừa nhận xe tải được thiết kế có thùng cao che khuất, nhìn ngoài vào không phát hiện được trâu và vận chuyển lúc trời tối nhằm tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.



Trước đó, ngày 20/9, Công an Hà Nội đã bắt giữ một chiếc container chở 271 bao tải óc trâu bò, vó bò, pín... trong quá trình phân hủy, lưu thông tại khu vực đường Pháp Vân.



Lái xe Trần Đình Sỹ, 40 tuổi, tại Trảng Bom, Đồng Nai không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên, không có giấy kiểm dịch do cơ quan thú y cấp.



Trần Đình Sỹ khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ quận Hoàng Mai vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.





Theo N.Đ (Bee)