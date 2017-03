Bắt kẻ khống chế, dọa giết mẹ đẻ

Lúc 8 giờ 35 phút hôm nay (15/5/2011), lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an TP Vũng Tàu và Công an phường 5 đã giải cứu được bà Nguyễn Thị Kim Vang khỏi sự khống chế của con trai ruột.

Bà Vang năm nay 77 tuổi, ngụ ở số nhà 301/2 Trần Phú, phường 5, TP Vũng Tàu. Bà Vang bị con trai ruột là Nguyễn Quang Lành (39 tuổi) khống chế không cho ra khỏi nhà từ lúc 1 giờ sáng nay. Từ 5 giờ sáng, Công an phường 5 cùng nhiều người dân đã đến nhà để khuyên can Nguyễn Quang Lành. 7 giờ, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an TP. Vũng Tàu nhận được tin báo, nhanh chóng xuống hiện trường để tìm phương án giải cứu bà Vang. Lúc này trong nhà, Lành cầm dao đưa vào cổ, bụng của mình đòi tự sát nếu có người bước vào nhà, còn bà Vang thì trốn trong phòng. Lực lượng công an đã bẻ cửa sổ, trèo lên mái nhà tìm cách xông vào căn phòng bắt giữ đối tượng trong khi Lành cầm dao liên tục đòi tự sát. Lực lượng cảnh sát chuẩn bị để đột kích vào nhà Phá cửa chính Đột kích từ trên cửa sổ 8 giờ 35 phút, lực lượng Cảnh sát 113 đập cửa kiếng, xịt hơi cay, nhanh chóng chui qua cửa sổ khống chế, tước hai con dao trên tay Lành và đưa đối tượng ra ngoài. Theo bà Vang, Lành có vợ ở riêng. Khoảng 1 giờ Lành đến nhà yêu cầu bà Vang mở cửa. Khi vào được nhà thì Lành dùng dao tấn công bà nhưng bà Vang kịp thời chạy vào phòng ngủ và trốn được. Hiện chưa rõ động cơ khống chế mẹ ruột của Lành. Lao vào khống chế Lành Áp giải đối tượng ra khỏi hiện trường Lành bị khống chế sau hơn gần 8 giờ đồng hồ cố thủ đòi tự tử và đe dọa mẹ ruột của mình Đông đảo người dân nín thở theo dõi vụ việc Bà Vang sau khi ra ngoài đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc



Theo Thanh Niên