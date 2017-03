Bắt nhầm người nhưng không xin lỗi

Anh Ngũ Thế Bồi (38 tuổi, tổ 14A, khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ánh: Hơn 8 giờ sáng 19-2, khi anh cùng người bạn đang uống cà phê tại quán Mây Hồng (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa) thì bất ngờ có một xe cảnh sát 113 Công an TP Cần Thơ xuất hiện và có khoảng bảy cảnh sát ập vào quán.

Vô cớ bị còng

Lúc này, mọi người trong quán đứng dậy và anh Bồi cũng đứng dậy do tưởng rằng cảnh sát 113 bắt các xe đậu chiếm lòng lề đường, trong đó có xe của anh Bồi. Anh Bồi định bước ra để dẫn xe vào thì bị cảnh sát 113 bắt và chéo tay ra phía sau, dùng roi điện chích vào phía sau cổ và còng tay, dẫn giải lên xe. Một cảnh sát còn đạp vào mặt anh Bồi và gí súng vào đầu anh... Sau đó, anh Bồi bị đưa về trụ sở Công an phường An Hòa và bị giữ cho đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày mới được thả ra cùng với chiếc xe máy bị hư hỏng bộ đầu, đèn, kính, bửng và không còn hai mũ bảo hiểm.

Anh Bồi kể lại việc bị bắt nhầm. Ảnh: GIA TUỆ

Anh Bồi bức xức: “Từ bữa tôi bị bắt đến nay, nhiều người đồn đại tôi mua bán ma túy khiến công việc làm ăn của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Do tôi không có vi phạm gì nên chắc chắn cảnh sát đã bắt nhầm. Nếu vậy thì họ phải xin lỗi công khai, bồi hoàn thiệt hại cho tôi”.

Đùn đẩy việc xin lỗi

Theo Thượng tá Trần Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ, ngày 19-2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ có phối hợp với lực lượng cảnh sát 113 để phá án ma túy. Nhiệm vụ của cảnh sát 113 là hỗ trợ để bắt và dẫn giải đối tượng về công an phường giao cho anh em bên ma túy, các việc còn lại là của lực lượng ma túy. Khi chạy xe của anh Bồi về công an phường, do tránh một người băng qua đường nên cảnh sát đã làm ngã xe, gây hư hỏng một số bộ phận. Phòng này đã làm việc với cảnh sát ma túy và thống nhất cử cán bộ đến nhà anh Bồi hỏi han việc sửa chữa xe để bồi thường nhưng không gặp được anh. Việc đánh hay chích roi điện là không có vì khi đó lực lượng không mang theo roi điện. Còn về việc xin lỗi do đã bắt nhầm anh Bồi, vì chỉ là đơn vị phối hợp nên cảnh sát 113 không có trách nhiệm xin lỗi.

Về phía Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ, Phó Trưởng phòng Trương Kim Biên cho rằng đơn vị của mình đã không làm gì sai khi phá án vào sáng 19-2. Do quán đông người nhưng không ai chạy mà chỉ có anh Bồi chạy ra lấy xe nên bị bắt lại, sau khi đưa về phường sàng lọc, xác minh lại thì thấy anh không có liên quan nên cảnh sát đã thả về. Trong việc bồi thường chiếc xe, phòng đã chỉ đạo anh Bồi sửa xe hết bao nhiêu tiền thì sẽ thanh toán đủ. Riêng việc xin lỗi anh Bồi là chuyện của cảnh sát 113.

Bắt sai thì phải nhận lỗi Anh Bồi có gửi đơn đến chúng tôi nhưng do anh khiếu nại cảnh sát 113 nên chúng tôi đã chuyển đơn cho lãnh đạo cảnh sát 113 giải quyết. Sau khi có kết quả, nếu anh Bồi không đồng ý và vẫn tiếp tục khiếu nại thì Thanh tra Công an TP mới xác minh làm rõ. Bước đầu, chúng tôi cũng xác định có việc bắt nhầm người và chiếc xe bị hư hỏng. Còn về việc bị đánh, bị gí súng vào đầu thì bên nói có, bên nói không nên cần chờ kết quả xác minh từ phía cảnh sát 113. Trong việc bắt không đúng người, nhất định đơn vị chức năng phải xin lỗi và phải bồi thường,. Thượng tá NGUYỄN THANH HÙNG,

Phó Chánh Thanh tra Công an TP Cần Thơ

GIA TUỆ