Bé gái 12 tuổi bị xe ôm hiếp dâm rất muốn được đi học

... Hằng ngày, con bé vẫn chạy sang nhà cô giáo để học lỏm, bây giờ thì viết được tên mình, ba mẹ rồi”.

Đó là tâm trạng bứt rứt, hối hận của người mẹ là chị LTNO (40 tuổi) có con gái bị câm điếc bẩm sinh nhưng bị kẻ xấu xâm hại. Gia đình chị O đã đến cầu cứu Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM để hỗ trợ pháp lý cho gia đình trong quá trình lấy lời khai và đòi lại sự công bằng cho con gái.

Một đứa trẻ câm điếc cũng không tha

Nhớ lại ngày con gái bị gã xe ôm làm chuyện đồi bại, chị O chỉ biết khóc nấc lên: “Hôm đó, cái đồng hồ bị hết pin nên tôi có sai con đi mua pin về gắn vô. Tuy nhiên, đi hết mấy cửa hàng tạp hóa đều không mua được. Thấy con đi lâu về quá, ba mẹ lo lắng đi kiếm con khắp nơi nhưng đều không tìm ra. Đến khi con về nhà thì thấy cầm chai nước ngọt và hai tờ tiền 50 ngàn đồng làm tôi nghi ngờ. Gặng hỏi thì bé ra hiệu là chú chở đi, chú cho tiền…”

Chị O đã đưa con vào nhà tắm để tắm rửa và thay đồ. Rất may, toàn bộ đồ lót của bé T đều được chị O giữ lại để mang đi giám định.

“Nhìn quần áo của con là tôi đã nghi ngờ rồi, ai dè đi kiểm tra đồ thì đúng như những gì mình nghĩ. Cũng may đồ con mặc tôi còn giữ lại để làm bằng chứng, nếu không sẽ khó đòi lại công bằng cho con bé. Sau đó, vợ chồng tôi có đưa bé đến nhà nghỉ - nơi gã xe ôm kia đã xâm hại con, đồng thời tới công an phường An Lạc A trình báo. Từ đó, công an đã bắt được kẻ tình nghi”.



Bé T tự nhốt mình trong phòng mà không dám tiếp xúc với người lạ. ẢNH THÁI NGUYÊN.

Anh ĐVH (48 tuổi), cha bé T, cho biết bình thường khách đến nhà nhìn thấy con bé khiếm khuyết cũng rủ lòng thương mà cho tiền nhưng bé không bao giờ nhận.

“Bé bị câm điếc mà nó cũng không tha cho con bé nữa. Dẫn con bé đến nhà nghỉ mà lòng đau như cắt. Con bé tuy không nói được, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì tôi hiểu con muốn gì? Hắn không chỉ xâm hại mà còn dùng điện thoại để chụp hình, quay phim con bé nhưng công an hỏi thì hắn kêu không nhớ mật khẩu. Sự thực tôi cũng không biết phải làm sao để đòi lại công bằng cho con”.

Con bé rất muốn đi học

Thấy có người lạ đến chơi, bé T đang từ ngồi chơi ở phòng khách bỗng chạy vụt lên căn gác lửng để trốn. Trong tay thì ôm con gấu, còn mặt bé thì dúi vào tấm mền, cả người run lên. Người mẹ thì ra sức gọi bé xuống dưới để con không sợ người lạ nữa, nhưng bé nhất định không xuống mà ra hiệu là “sợ chú”.



Cha mẹ bé T mong muốn đòi lại được công bằng cho con. ẢNH THÁI NGUYÊN

“Từ ngày bị vậy, cứ có khách đến nhà mua hàng là con bé bỏ lên gác trốn. Làm mẹ, tôi cũng hỏi con nhiều lần nhưng lần nào cũng kêu sợ chú. Thực sự con bé rất bấn loạn, tôi sợ con bị tự kỉ mất mà không biết làm thế nào giúp con. Nếu có thể, tôi rất mong thời gian quay lại, để con có thể đi học lỏm chữ với cô giáo như trước”, nói rồi chị O ngậm ngùi.

Anh H kể: “Bé T thích đi học lắm, nó đi học lỏm chữ thôi mà nó viết được tên nó với tên bố mẹ rồi đó. Thấy con ham học nhưng gia đình quá khó khăn, vợ thì bệnh tim bẩm sinh, có ba đưa con thì hai đứa bị khiếm khuyết, một mình tôi chăm lo gia đình thực không nổi. Nay con bé bị như vầy, thì gia đình tôi cũng cố gắng sắp xếp để đưa con đi học chữ để bé có thể giao tiếp được với mọi người trong xã hội”.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM – đại diện hợp pháp của người bị hại cho biết: “Kết luận giám định có tinh trùng xuất hiện trong vùng âm đạo của nạn nhân là kết luận vô cùng có ý nghĩa. Đây là chứng cứ quan trọng nhằm giúp các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ vụ án. Vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử, nạn nhân sẽ sớm đòi lại được công bằng”.

Liên quan đến vụ án bé 12 tuổi câm điếc bị gã xe ôm công nghệ hiếp dâm, ngày 9-4, Trung tâm Giám định pháp y đã đưa ra bản kết luận giám định với nội dung có tinh trùng xuất hiện trong âm đạo của nạn nhân.