Bé gái 5 tuổi mất tích tại quán cà phê

Bé gái đó là Cao Hồ Bảo Trâm (sinh năm 2013) là con gái anh Cao Văn Huy (sinh năm 1976), trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Theo anh Huy kể lại, khoảng 17h, ngày 9-4, bé có theo mẹ ra quán cà phê của gia đình tại đường D13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú chơi thì bỗng dưng mất tích. "Tôi lúc nào cũng chú ý đến con nhưng chỉ quên bẵng đi tầm 15 phút là không thấy bé đâu nữa. Bình thường nếu cha mẹ có bận thì vẫn đưa con ra quán chơi cùng nhưng nào ngờ lần này lại xảy ra cơ sự như vậy", anh Huy bần thần.



Đến nay đã 7 ngày mà gia đình vẫn chưa nhận được tin tức nào về bé Bảo Trân. Ảnh: nhân vật cung cấp

Từ ngày bé Trâm mất tích, gia đình anh Huy đã bỏ hết công ăn việc làm để đi tìm con nhưng đến nay vẫn chưa nhận bất kì một thông tin nào. "Tôi chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa, vợ tôi thì không màng ăn uống, lúc nào cũng khóc khi nghĩ đến con. Chẳng may xảy ra chuyện gì với con bé thì vợ chồng tôi làm sao mà sống nổi", anh Huy bất an.

Gia đình anh Huy đã thay nhau đi dán tờ rơi khắp nơi với hy vọng mong manh là sẽ có ai đó nhìn thấy bé Trâm. Bên cạnh đó, nhiều bạn bè thân hữu cũng chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội và nhận được sự cảm thông và quan tâm từ cộng đồng mạng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện công an phường Tây Thạnh cho biết đã nhận được trình báo về việc bé gái Cao Hồ Bảo Trâm 5 tuổi bị mất tích. Hiện công an phường đang lập hồ sơ, xác minh thông tin và gửi báo cáo lên công an quận Tân Phú.

Quý bạn đọc có thông tin gì về bé Bảo Trâm vui lòng liên lạc qua số điện thoại của cha bé - anh Cao Văn Huy: 0907713532; hoặc số đường dây nóng của báo Pháp Luật TP.HCM: 0982.000.333 - 028.3991.9613.