“Bé la khóc mà bà Phụng vẫn giật tóc, tạt nước”

Nhằm cung cấp thông tin nhiều chiều cho bạn đọc, phóng viên ghi nhận ý kiến của vị luật sư này.

Trao đổi với PV vào sáng 30-11, luật sư Thái Thanh Hải (Trưởng văn phòng luật sư Thái Thanh Hải, cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương), người nhận bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bé Hồ Thị Thúy Ngân, cho biết: Ngay khi xem những hình ảnh trong clip, ông đã nhận định hành vi của bà Phụng có dấu hiệu của tội hành hạ người khác. Sau đó, bà Phụng cũng khai nhận với cơ quan công an về việc đã nhiều lần đối xử như vậy với bé Ngân trước đó. Lời khai của bà Phụng đã củng cố thêm chứng cứ cho thấy hành vi phạm tội của bà.

Ông Hải phân tích: “Nếu chỉ có hành động tắm và kỳ cọ bằng chân thì có thể lý giải rằng do bà Phụng không được đào tạo về chuyên môn chăm trẻ. Nhưng ở đây, khi bé Ngân la khóc, vùng vẫy, bà Phụng vẫn giật tóc, tạt nước vào mặt bé. Tôi đã xem đoạn clip rất kỹ và đếm có đến hơn năm lần bà Phụng tạt nước như vậy. Đây không phải là tắm trẻ mà là đối xử tàn ác với trẻ. Động cơ và mục đích là để bà thỏa mãn cơn nóng giận, bực tức của cá nhân”.

Cũng theo ông Hải, việc tạm giam bị can Phụng là cần thiết. Bởi dư luận đang rất phẫn nộ nên tạm giam là để đảm bảo quá trình điều tra và sự an toàn cho bị can. Hiện ông đã hướng dẫn gia đình bé Ngân gửi đơn đề nghị cơ quan điều tra đưa bé đi giám định để có kết luận về tình trạng sức khỏe, tâm lý của bé. Nếu có tổn hại thì gia đình sẽ đòi bồi thường. Trường hợp bé bình thường, gia đình vẫn yêu cầu xử lý nghiêm.

Theo gia đình, bé Ngân giờ đã vui vẻ, ăn uống bình thường. Ảnh: INTERNET

Anh Hồ Minh Lực, ba của bé Ngân, cho biết anh quê ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long), đến xã Thuận Giao, huyện Thuận An (Bình Dương) làm công nhân. Gia đình anh ở trọ tại nhà bà Hai Ngổ, cách nhà bà Phụng không xa. Cách đây gần hai năm, sau khi thôi nôi bé Ngân được mấy tháng, vợ chồng anh đã gửi bé cho bà Phụng giữ. Trong khoảng thời gian đó, anh không thấy có chuyện gì xảy ra. Lâu lâu anh thấy cháu bị bầm trán, sưng đầu gối nhưng anh chỉ nghĩ do bé chơi đùa nên bị vậy. “Nhìn bên ngoài thấy bà Phụng đối xử tốt với bé nhưng thực sự thế nào thì tôi không biết. Khi thấy cảnh con bị đối xử tệ trong clip, tôi bất ngờ và đau xót. Nếu bé hư, tôi đồng ý để bà Phụng dạy dỗ bé nhưng không phải đánh ác như thế” - anh Lực nói.

Theo anh Lực, ở nhà bé Ngân cũng nghịch ngợm như bao trẻ khác. Mấy ngày trước từ nhà bà Phụng về, anh thấy bé khờ khạo, không ăn uống được… Giờ thì bé vui vẻ, chịu ăn uống, chỉ đôi khi tỏ vẻ hoảng sợ.

Áp dụng Thông tư liên tịch 01/2001? Trước giờ không có văn bản hướng dẫn về tội hành hạ người khác nên khi xét xử tội này, các thẩm phán phải tự cân nhắc, vận dụng pháp luật. Theo Điều 110 BLHS, dấu hiệu đặc trưng của tội này là người phạm tội có hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình. Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25-9-2001 hướng dẫn áp dụng các quy định về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình có giải thích: hành hạ, ngược đãi là đối xử tàn ác, tồi tệ đối với người khác gây đau khổ về thể xác hoặc tinh thần kéo dài, như: thường xuyên đánh đập (có thể không gây thương tích), giam hãm, bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, nhiếc móc, làm nhục v.v... Theo một thẩm phán, đây chính là căn cứ để những người tiến hành tố tụng tham khảo, xem xét khi thực hiện hoạt động khởi tố, truy tố, xét xử đối với tội hành hạ người khác. HỒNG TÚ ghi

TRÙNG KHÁNH