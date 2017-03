Bé sơ sinh bị bỏ rơi: Tranh cãi xác định mẹ

Em bé bị bỏ rơi - Ảnh do Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bình Dương cung cấp

Chiều 13-11, sau nửa tháng em bé được tìm thấy, cuối cùng các cơ quan liên quan (gồm Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo, UBND thị xã Thuận An và các cơ quan chuyên môn của thị xã) đã ngồi lại với nhau để quyết định về số phận của em bé. Kết luận cuộc họp, bà Huỳnh Thị Thanh Phương - phó chủ tịch UBND thị xã Thuận An - đề nghị các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục để giao em bé về cho L. (sinh năm 1996, nguyên quán Nghệ An, hiện đang là công nhân tại Khu công nghiệp Linh Trung II, Q.Thủ Đức, TP.HCM) và gia đình của L. vào ngày 17-11.

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ sau cuộc họp, đại diện Bệnh viện Hoàn Hảo - nơi phát hiện và cấp cứu cho em bé và L. - cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm rằng thử ADN là cách duy nhất để xác định ai là mẹ của đứa trẻ.

Tiếp tục làm rõ ai là cha Về việc L. mang thai khi chưa thành niên, đại diện Công an thị xã Thuận An cho rằng hành vi của L. chưa cấu thành tội phạm vì đứa trẻ được phát hiện kịp thời (chưa dẫn đến hậu quả chết người), L. chưa đến tuổi thành niên... nên sẽ xem xét mức độ xử lý với L. phù hợp. Về cha của đứa trẻ, vì khi quan hệ tình dục L. mới hơn 15 tuổi nên nếu cha đứa trẻ đã trên 18 tuổi sẽ cấu thành tội giao cấu với trẻ em. Công an thị xã Thuận An sẽ tiếp tục điều tra về cha đứa trẻ.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Kim Thu - trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã Thuận An - cho rằng khi xâu chuỗi các sự kiện thì có thể xác định L. chính là mẹ của đứa trẻ: L. được tìm thấy ở cùng khu trọ nơi phát hiện em bé chiều 30-10 với biểu hiện vừa sinh xong. Tới nay, L. và bố mẹ đã làm đơn xác nhận đứa trẻ chính là do L. sinh ra và có nguyện vọng nhận em bé về nuôi.

Mặt khác, qua lời kể của chủ nhà trọ và mọi người trong khu trọ thì có thể xác định L. chính là người sinh em bé (L. có biểu hiện bụng to của người mang bầu, chiều hôm xảy ra sự việc L. đi làm về sớm và bà chủ nhà có thấy lúc L. đi lên phòng thì bụng to nhưng khi mọi người tìm thấy L. trong phòng thì thấy bụng L. đã nhỏ xuống và tầng sinh môn bị rách).

Bà Thu kiến nghị cần giao đứa trẻ về cho L. và gia đình nuôi (hiện em vẫn đang được bảo vệ tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương) để đảm bảo quyền được gặp mẹ của em bé cũng như để gia đình làm thủ tục khai sinh cho em. Quan điểm này cũng được UBND P.Bình Hòa và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương đồng tình.

Ngược lại, bác sĩ Trương Quốc Chương - phó giám đốc Bệnh viện Hoàn Hảo - cho rằng em bé được tìm thấy ở thùng rác, bệnh viện không chứng kiến L. sinh em bé này nên không thể làm giấy chứng sinh cho em. Bác sĩ Chương cho biết Bệnh viện Hoàn Hảo sẵn sàng cùng các cơ quan liên quan bàn giao lại đứa bé cho “người mẹ thật sự” của em, nhưng để đảm bảo giao đúng người thì phải tiến hành xác định ADN. Đại diện Phòng y tế thị xã Thuận An cũng lưu ý nếu giao đứa trẻ cho L. thì phải tính đến tình huống sau này sẽ có người khác nhận bé là con.

Cũng xuất phát từ góc độ y tế nhưng ông Văn Quang Tân - phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương - đã phản bác lại quan điểm của Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo. Ông Tân cho rằng bệnh viện xác định L. bị “tổn thương bộ phận sinh dục” thì cũng hoàn toàn có thể xác định được tổn thương đó là do ngoại cảnh hay do sinh nở. Trong trường hợp này đã xác định L. tổn thương do sinh nở (bị rách tầng sinh môn) thì có thể liên hệ với việc em bé bị bỏ rơi ngay tại khu trọ để xác định chính L. đã sinh em bé. Mặt khác, do không có người thứ hai tự nhận là mẹ nên tạm thời có thể xác định L. chính là mẹ của em bé. Nếu sau này phát sinh tranh chấp thì sẽ thử ADN sau.

Theo Bá Sơn (Tuổi Trẻ)