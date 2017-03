Bến Cát, Bình Dương: Dân quân xã là hung thủ tra tấn người

Sáng 25-11, ông Đoàn Văn Nguyện - Chủ tịch UBND xã Lai Uyên, huyện Bến Cát đã chính thức xác nhận người gây ra thương tích cho anh Lý là một dân quân thường trực của xã. Theo kết luận ban đầu của xã thì tối 18-11, do anh Lý và bạn gây lộn, xô xát với người đến thu tiền thuê phòng trọ nên công an xã đã đưa anh về trụ sở làm việc. Tại đây, một phó công an xã đã lập biên bản về việc Lý có nhiều vết bầm ở mắt và trầy ở chân do đánh nhau trước đó. Do Lý khai báo quanh co nên phó công an xã đã tát anh hai cái. Sau đó, phó công an này bỏ ra ngoài uống cà phê, để mặc Lý bị còng một tay ở cửa sổ.

Khoảng 2 giờ sáng, một dân quân uống rượu say về đã hỏi Lý tội gì mà bị còng tay. Vì Lý không trả lời nên dân quân này đã dùng dùi cui đánh Lý, đồng thời dùng quẹt ga đốt tay, tóc, dùng tàn thuốc đang cháy đốt mặt và cổ Lý. Sau đó, dân quân này bỏ về nhà ngủ.

Xã đội đã thống nhất hình thức kỷ luật đuổi dân quân đó ra khỏi lực lượng dân quân. Ngoài ra, anh này phải khắc phục hậu quả bằng cách xin lỗi và bồi thường tiền thuốc men cho anh Lý nhưng hiện anh Lý đã bỏ đi nơi khác. Hiện Công an huyện Bến Cát đã thụ lý hồ sơ vụ việc.