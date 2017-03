Bến Tre: Bị oan vẫn không được bồi thường

Năm 1978, chị Trần Ngọc Dung (phường 5, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre) làm thủ quỹ một đơn vị thuế tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Năm 1990, khi đến kiểm tra ngân quỹ, đoàn kiểm tra phát hiện ngân quỹ bị hụt gần 19 triệu đồng. Ngay lúc đó, do chưa chứng minh được việc thiếu hụt tiền bạc của cơ quan, chị Dung đã bị khởi tố. Tháng 6-1990, chị bị bắt giam và đến tháng 8-1991, chị được trả tự do (tính ra, chị đã bị giam hơn 13 tháng).

Không chứng minh được việc phạm tội

Tháng 8-1991, TAND tỉnh Bến Tre đưa chị Dung ra xét xử về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Tòa này buộc chị Dung bồi thường gần 2.000 kg lúa và miễn trách nhiệm hình sự cho chị. Tưởng vậy là xong nhưng VKSND tỉnh Bến Tre (VKS) đã kháng nghị bản án trên. Theo VKS, việc miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Dung là không chính xác vì bị cáo còn chiếm dụng hơn 10 triệu đồng.

Tháng 10-1992, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và giao trả hồ sơ để TAND tỉnh Bến Tre giải quyết lại từ đầu. Sau đó, tòa án tỉnh trả hồ sơ cho VKS rồi VKS trả hồ sơ cho công an tỉnh điều tra bổ sung. Song từ tháng 3-1993 đến năm 2007, Công an tỉnh Bến Tre vẫn không điều tra gì thêm. Đến tháng 7, Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với lý do “đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Nhưng không bồi thường

Trong suốt thời gian bị “lôi” vào vòng tố tụng hình sự, chị Dung luôn kêu oan. Tháng 8-2007, ngay sau khi nhận được quyết định đình chỉ điều tra vụ án, chị đã gửi đơn yêu cầu VKS xin lỗi, đồng thời bồi thường cho chị những thiệt hại về vật chất và tinh thần vì đã truy tố oan chị hơn 17 năm.

Mới đây, VKS trả lời cho chị Dung biết là sẽ không bồi thuờng cho chị theo Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lý do được nêu ra: Từ năm 1993, VKS đã chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra yêu cầu điều tra bổ sung. Nhưng từ đó đến nay, cơ quan điều tra không điều tra gì thêm, cũng không ra quyết định cuối cùng để xử lý vụ án hay chuyển hồ sơ đề nghị truy tố. Lại nữa, viện đã xin ý kiến của VKSND tối cao về trường hợp của chị Dung nhưng cơ quan này nói không thể bồi thường.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà ở nhờ người khác, chị Dung cho biết: “Hơn 17 năm bị truy tố oan, gia đình tôi tan nát. Nhà cửa phải bán để có tiền nhờ luật sư giúp đỡ. Chồng tôi bị cơ quan cho nghỉ việc, còn tôi thì bị hàng xóm, bạn bè khinh khi. Vợ chồng chúng tôi phải bỏ xứ, dắt díu nhau đi làm thuê... Phải khẳng định là tôi hoàn toàn vô tội. Do vậy, sẽ thật bất công nếu cơ quan chức năng viện lẽ hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm để từ chối bồi thường cho tôi”.

VKS đã làm sai?

Theo Nghị quyết 388, cơ quan đã ra quyết định khởi tố bị can phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp có quyết định đình chỉ điều tra vì người bị khởi tố không thực hiện hành vi phạm tội. Trong nhiều vụ án, tuy thực sự “bó tay”, không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội và như vậy có nghĩa là đã bắt nhầm, đã xử lý sai nhưng nhiều cơ quan pháp luật đã không chịu nhìn nhận sự thật này để phủi bỏ nghĩa vụ bồi thường.

Trước đây, Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh về trường hợp của anh Huỳnh Tấn Tài (ở Chợ Gạo, Tiền Giang) bị khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em dù không có chứng cứ. Do không chứng minh được tội phạm nên công an tỉnh đã đình chỉ điều tra. Trong quyết định này, thay vì phải ghi rõ anh Tài không phạm tội thì cơ quan điều tra lại lập lờ “xét thấy hành vi của anh Tài không còn nguy hiểm cho xã hội...” (!). Sau đó, VKSND tỉnh Tiền Giang cũng đã chủ động đến tận nhà xin lỗi và hứa sẽ bồi thường oan cho anh Tài.

Điều 11 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng”. Theo đó, các cơ quan pháp luật của tỉnh Bến Tre không thể duy trì cách hành xử trái nguyên tắc thông qua việc khư khư “niềm tin nội tâm” rằng chị Dung có tội. Khi hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu các cơ quan pháp luật của tỉnh vẫn chưa điều tra được hành vi phạm tội của bị can và phải đình chỉ vụ án thì có nghĩa là bị can vô tội. Như vậy, chị Dung cần phải được khôi phục danh dự, được bồi thường thiệt hại về vật chất hoặc các tổn thất về tinh thần.