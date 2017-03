Bến Tre: Phường cưỡng chế sai luật!

Năm 1996, bà Đẹp có “mua” một miếng đất liền ranh với nhà bà An. Sau khi “mua”, bà không bị tranh chấp gì cả và bà đã xây bức tường làm ranh ngăn cách hai nhà. Từ đó đến nay, bà chưa từng bị cơ quan nào xử phạt hành chính về hành vi lấn chiếm đất cũng như buộc bà phải giao trả đất cho bà An. Giờ sao phường lại cưỡng chế bà trả đất?

Thì ra sau khi bán đất cho bà Đẹp, người bán đã phát đơn đòi bà An trả hơn sáu m2 đất. Ngày 8-10-2002, UBND thị xã Bến Tre đã ra quyết định bác yêu cầu này và cho phép bà An được sử dụng số đất tranh chấp. Tuy quyết định không đả động gì đến nghĩa vụ liên quan của bà Đẹp (người đang sử dụng đất tranh chấp) nhưng UBND phường Phú Khương vẫn ra quyết định cưỡng chế bà Đẹp trả đất cho bà An.

Về nguyên tắc, cơ quan nào ra quyết định giải quyết tranh chấp, chính cơ quan đó mới có quyền ban hành quyết định cưỡng chế. Việc xử phạt hành vi lấn chiếm đất của bà Đẹp phải được dựa trên những căn cứ luật định và nếu chưa giải quyết rốt ráo vụ việc thì UBND phường không được quyền cưỡng chế bà Đẹp giao trả đất.

Ông Lê Thanh Hồng, Chủ tịch UBND phường Phú Khương, cho biết: “Chúng tôi sẽ họp xin ý kiến của UBND thị xã để xem xét lại vụ việc”.