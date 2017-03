Bệnh dễ mắc của dân văn phòng

Thêm vào đó là cường độ làm việc căng thẳng, ít vận động, thường xuyên ngồi một chỗ, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý và ảnh hưởng của điều hòa không khí, máy vi tính đó chính là mầm mống của những căn bệnh nan giải của dân văn phòng.



Stress

Đó là hậu quả của một quá trình căng thẳng thần kinh mãn tính, có thể do áp lực và cường độ làm việc cao. Stress có thể gây ra các bệnh khác như rối loạn giấc ngủ, nhồi máu cơ tim, tiểu đường, xơ vữa động mạch, viêm loét dạ dày, tăng huyết áp hay triệu chứng đau nửa đầu. Vì vậy, khi làm việc trí óc bạn nên tránh để không bị căng thẳng thần kinh, với những triệu chứng ban đầu nó cũng khiến bạn khó tập trung công việc như đau giật giật, thậm chí hoa mắt chóng mặt và xây xẩm.



Đau cột sống

Một số biểu hiện rõ rệt nhất với những người ngồi lâu một chỗ là triệu chứng đau lưng, nhức mỏi xương khớp. Nếu ngồi lâu mà không đứng dậy đi lại, vận động bạn có thể bị chùn cột sống dẫn đến nguy cơ thoái hóa cột sống khi có tuổi. Ngoài ra, cùng với việc hạn chế tiếp xúc ánh nắng mặt trời lâu dần sẽ làm cho xương trở nên giòn, xốp và đẩy nhanh quá trình loãng xương kèm theo một số bệnh như thoát vị đĩa đệm, gai cột sống và thoái hóa đốt sống cổ.



Các bệnh về mắt

Mỏi mắt và khô mắt là 2 triệu chứng dễ nhận thấy nhất khi phải làm việc nhiều với màn hình máy tính. Nếu làm việc nhiều giờ với máy tính mà không cho mắt thư giãn sẽ khiến bạn bị đau đầu, có cảm giác nôn nao rất khó chịu. Đặc biệt bạn phải thường phải mở to mắt hơn bình thường khi nhìn vào màn hình máy tính, do vậy, để tránh khô mắt bạn nên chớp mắt thường xuyên sẽ giúp mắt không bị mỏi và khô. Bên cạnh đó, bạn nên chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ có không khí và ánh sáng tự nhiên sẽ có lợi cho sức khỏe của bạn.



Đau xương cổ tay

Nguyên nhân chính của bệnh này là do chúng ta sử dụng chuột máy tính. Do các dây thần kinh bị chèn ép, nên nhiều người cảm thấy đau, tê ngón phải và ngón giữa, cảm giác ngón cái yếu đi, đau ở cổ tay và lòng bàn tay. Những người dễ gặp chứng bệnh này như nhà văn, thư ký, biên tập viên, kế toán… nhưng tỷ lệ mắc ở phụ nữ cao hơn nam giới. Chứng bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng về lâu dài có thể tàn tật do tổn thương các dây thần kinh và mạch máu.



Các bệnh về đường tiêu hóa

Áp lực công việc nhiều, thiếu ngủ (không ngủ trưa hoặc thức đêm làm việc), ăn uống không điều độ, có khi ăn nhiều, khi ít và đôi khi phải ăn nhanh. Đó chính là nguyên nhân gây nên bệnh đau dạ dày mãn tính. Ngoài ra, nhiều khi còn phải đi tiếp khách, tiệc tùng vào buổi tối bạn lại ăn uống quá nhiều chất đạm và không thể bỏ qua rượu bia, nếu nhẹ có thể gây rối loạn tiêu hóa, còn về lâu dài khiến bạn mắc một số bệnh nguy hiểm như béo phì, tiểu đường và bệnh gout.

Nhiễm khuẩn

Làm việc trong môi trường có điều hòa không khí có thể không tốt với một số người, đặc biệt là phụ nữ và người có hệ miễn dịch kém. Theo một số chuyên gia thì virus cúm lây lan rất nhanh trong môi trường không thoáng khí. Ngoài ra, trong văn phòng làm việc chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn đến bàn phím và chuột máy tính. Chúng chứa rất nhiều vi khuẩn, cứ một centimet vuông có đến 500 loại vi khuẩn và nhiều gấp 150 lần so với nhà vệ sinh. Lời khuyên tốt nhất là bạn nên thường xuyên vệ sinh chuột và bàn phím máy tính kể cả bàn phím điện thoại của bạn.

Béo phì

Đây là vấn đề nan giải của các chị em làm việc văn phòng. Do ngồi nhiều một chỗ và ít vận động khiến cho vòng 2 tăng lên đáng kể, tích tụ dần lượng axit uric trong cơ thể. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác như ăn uống không điều độ, thiếu ngủ, căng thẳng dẫn tới trầm cảm cũng có thể khiến bạn mắc căn bệnh này. Các chuyên gia cảnh báo béo phì là nguyên nhân khởi nguồn của nhiều căn bệnh nguy hiểm như tim mạch, huyết áp cao, đột quỵ, tiểu đường… Vì vậy bạn cần có một lối sống lành mạnh và phương pháp làm việc phù hợp để tránh các nguy cơ bệnh tật.

