‘Bệnh’ lạm thu sống dai dữ vậy!

Cần triệt ngay việc “tự nguyện đóng quỹ” Nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự bất bình khi đọc thông tin “Phụ huynh bức xúc vì… “năn nỉ” nhà trường nhận tiền” trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 14-11. • Từ lớp 1 đến lớp 12, cha mẹ HS chịu nhiều sức ép từ nhà trường. Mỗi năm nhập học đóng tiền cơ sở vật chất, tiền quỹ lớp, tiền phụ đạo... Trong năm học nhà trường tự tổ chức đi tham quan, HS không tham gia được đưa vào tầm ngắm hạnh kiểm. Thư ngỏ đóng góp phụ huynh HS toàn “tự nguyện”, chưa kể tiền đồng phục HS, nhà trường thay đổi logo thì phải mua đồng phục mới cho năm học tiếp theo. Tôi nuôi con ăn học, tôi hiểu và thương hoàn cảnh phụ huynh, rất khổ tâm. Thấy con cầm giấy nhà trường đem về là chuẩn bị đi lo tiền… ANH BAY • Ai sáng tác ra cái giấy ủng hộ tiền cho HS mang về đưa cho cha mẹ là quá “sáng kiến”, huyện nên chuyển ông này làm những việc gì có quyên góp là đúng nghề luôn, để dạy học và quản lý giáo dục là phí một… tài năng. NHÂN VIÊN • Dạy thêm cấm được, lạm thu sao không cấm được? NA 9 • Con tôi học lớp 1 tại một huyện, được GV phát cho tờ giấy “Tự nguyện xin cho con đi tham quan du lịch do nhà trường tổ chức” đem về cho phụ huynh điền tên rồi ký vào. Ai không đồng ý thì phải nộp lại tờ giấy đó và sau đó là mấy ngày liền GV chủ nhiệm hỏi lý do, hăm he ai không đi sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm. NGUYỄN MINH