Bệnh sính ngoại dễ giết chết hàng Việt

1. Kết quả một cuộc thăm dò bỏ túi 100 người nước ngoài đang sống và làm việc tại TP.HCM và Hà Nội cho thấy nhiều người nước ngoài thích mua hàng Việt Nam để sử dụng cho các nhu cầu thiết yếu hằng ngày như thực phẩm, thức uống, văn phòng phẩm... Họ chọn hàng Việt không vì quảng cáo hay khuyến mãi mà vì giá rẻ, ngon, chất lượng tốt.

2. Sau một thời gian sử dụng và rất yên tâm về chất lượng hàng Việt Nam, một cặp vợ chồng Việt quyết định thôi không chọn mua hàng nội vì... nghe nhiều người chê hàng Việt Nam hoặc hàng ngoại sản xuất tại Việt Nam (!).

Có dịp sống ở nước ngoài một thời gian và gặp gỡ nhiều người nước ngoài, tôi nhận thấy người nước ngoài không đặt nặng hình thức như bên mình. Là giám đốc công ty lớn nhưng họ vẫn có thể đi bằng các phương tiện giao thông công cộng hay ôtô nội đến làm việc với đối tác. Họ thường chứng tỏ bản thân bằng kinh nghiệm và hiệu quả công việc chứ không phải bằng chiếc xe ôtô hay bộ quần áo ngoại đắt tiền.

Chính suy nghĩ này mà người Nhật hay người Hàn Quốc rất thích xài những mặt hàng vốn có giá cả hợp lý và chất lượng cao của nước họ sản xuất. Cũng từ chỗ có lượng khách hàng đông đảo này mà nền sản xuất nội địa của họ ngày càng phát triển.

Ở nước mình lại không được vậy. Dù hàng Việt có tốt đến cỡ nào thì xài hàng ngoại vẫn sang hơn, vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình hơn (!). Tâm lý sính ngoại này hiện hữu khá lâu trong một số người và tiếp tục tấn công những người tiêu dùng bản lĩnh kém mà cặp vợ chồng nói trên là một dẫn chứng.

Bên cạnh việc kêu gọi các doanh nghiệp chủ động giành lấy khách hàng bằng uy tín làm ăn lâu nay của mình, có lẽ mỗi người tiêu dùng chúng ta nên hết sức tỉnh táo để không dễ bị ai đó lôi kéo tìm đến hàng ngoại bằng những lý do thiếu thuyết phục. Tại sao người nước ngoài biết chọn hàng Việt vì những lý do hết sức thực tế mà mình là người Việt lại chê hàng Việt vì những lý do ngược lại?

tranbetoan...@yahoo.com.vn