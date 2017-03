Bí ẩn sau những hiệu cầm đồ

Ngõ Tự Do, đường Đại La, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) từ lâu vốn được coi là "cửa sau" thân quen của sinh viên các trường Đại học Kinh tế, Đại học Bách khoa và Đại học Xây dựng. Tuy chỉ là một con ngõ dài chừng 200m mà san sát những tấm biển cầm đồ và kế bên đó không thể thiếu những biển hiệu game online; cà phê bóng đá… được trưng ra.

Qua một mối quan hệ được giới thiệu là "thân tình", chúng tôi ghé vào một cửa hiệu cầm đồ rộng gần 20m2 với tấm biển "Cầm đồ uy tín". Cửa hiệu chỉ vỏn vẹn một bàn ghế dành cho khách đến cầm đồ và hai chiếc xe máy của khách cầm, bên cạnh là một chiếc tủ kính với mấy chiếc ổ cứng, máy vi tính cũ.



Ngày càng nhiều có nhiều hiệu cầm đồ mọc lên.

S. - chủ hiệu cầm đồ còn khá trẻ, tay đeo 2 chiếc nhẫn vàng hàng "bự" cho hay: Sinh viên đến cầm thẻ, điện thoại, máy vi tính, xe máy… đếm sơ sơ cũng đến chục khách một ngày. Vào những mùa bóng đá, dịp cận Tết, nghỉ hè thì lượng khách hàng có thể tăng đột biến lên đến 30 - 40 khách một ngày. Những đồ khách cầm đồ ở cửa hiệu chỉ là một "phần nổi". Phần lớn hàng khách cầm đều được cửa hàng mang đi "chôn" ở kho chứ để ở đây thì bị "sờ gáy" ngay, S. cho biết thêm.

Theo chân S., chúng tôi luồn qua con ngách chỉ vừa 2 chiếc xe máy "lách" qua nhau và đến một kho trong ngõ Tự Do. Đây là nơi cất hàng của cửa hiệu cầm đồ. Xe máy xếp hàng cả chục chiếc trong kho được "buộc chân" bằng một chiếc xích. "Những con xe này không phải chính chủ, toàn sinh viên bạn bè mượn hay "nhảy" được ở đâu về không giấy tờ mang đến cầm. Loại này cầm chỉ được 2 triệu đồng - 3 triệu đồng/con", S. dẫn giải.

Còn đối với những thứ hàng "khủng" như ôtô, S. sẽ mang đi gửi ở một kho khác tính luôn tiền lưu kho khoảng 30.000 đồng/ngày. Còn số tiền cầm được lại tính lãi suất với mức cắt cổ từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/ngày/triệu. Có những dịp vào mùa bóng đá hay cuối năm, lãi suất có thể lên đến từ 7.000 đồng, thậm chí là 10.000 đồng đến 12.000 đồng/ngày/triệu. Chủ cầm đồ "chặt phế" trước 10 ngày vào tiền vay.

Không chỉ có phố Đặng Dung, đường Láng là những "điểm hẹn" của dân cầm đồ mà thời gian gần đây, các cửa hiệu cầm đồ mọc lên như nấm sau mưa. Từ các phố Vọng, Lê Thanh Nghị, Bạch Mai, Lương Thế Vinh… đến các ngõ cũng san sát các cửa hiệu cầm đồ với tấm biển: Cầm đồ uy tín, cầm đồ lãi xuất thấp…

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, theo quy định hiện hành thì cá nhân hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện muốn kinh doanh dịch vụ cầm đồ chỉ cần đến Phòng Kinh tế cấp quận, huyện làm giấy phép đăng ký kinh doanh. Việc cấp giấy phép thì rất đơn giản nhưng việc quản lý các cửa hiệu này thì đang là vấn đề đáng bàn.

Theo các quy định của pháp luật, khi người mang tài sản đến cầm cố thì cần phải có các giấy tờ chứng minh là chủ sở hữu hợp pháp của các tài sản đó, đồng thời với các giấy tờ như CMND, hộ chiếu… và tài sản đó chưa được cầm cố thế chấp tại bất cứ đâu. Tuy nhiên, trên thực tế, khi có khách đến cầm cố, nếu có giấy tờ thì tài sản đó sẽ được định giá khoảng 50% đến 70% giá trị thực. Nếu không có giấy tờ thì người cầm cố chấp nhận giá trị vay nhỏ chỉ khoảng 1/3 giá trị thực tế.

Lực lượng Công an cũng đã vào cuộc không ít vụ án như trộm cắp, cướp, cướp giật… mà tài sản phạm tội được tiêu thụ tại các hiệu cầm đồ. Gần đây nhất là vụ án giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận do Nguyễn Đức Nghĩa, 26 tuổi, trú tại Kiến An, TP Hải Phòng thực hiện. Cơ quan Công an đã thu giữ được chiếc xe máy SCR do Nghĩa mang đi cầm cố tại một cửa hàng trên đường Láng.

Mùa World Cup 2010 đã đến, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra các hiệu cầm đồ để hạn chế tình trạng "tiếp tay" cho tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT.





Theo N.Hương (CAND)