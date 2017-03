Bị bắn do chống người thi hành công vụ

Hiện Hướng đang nằm điều trị tại BV 115. Đáng nói là sau khi sự việc xảy ra, họ mới xưng là cảnh sát hình sự. Trước khi đuổi đánh và bắn em tôi, họ không hề bắn chỉ thiên phát súng nào. Họ nói em tôi có liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy nhưng hiện gia đình chưa biết rõ Hướng đã làm gì mà bị bắn như vậy?

Anh Đặng Văn Giang (Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM)

Trung tá NGUYỄN VĂN THANH, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 7, cho biết: Cơ quan điều tra Công an quận 7 đang làm rõ vụ trộm cắp tài sản do đối tượng Hữu và một số đối tượng khác thực hiện. Khi bị bắt, Hữu khai Hướng có cùng tham gia.

Tối 19-9, cảnh sát hình sự đưa Hữu đi tìm chỗ ở của Hướng. Gần tới khu nhà trọ thì Hữu nhìn thấy Hướng đang đi bộ từ trong hẻm ra. Lực lượng đã ập đến, móc thẻ công an ra để mời Hướng về trụ sở làm việc. Thế nhưng lúc đó Hướng vùng bỏ chạy. Lực lượng có bắn một phát súng chỉ thiên yêu cầu đứng lại nhưng Hướng vẫn cứ chạy.

Khi chạy về tới nhà của người thím, Hướng vào rút con dao rồi quay ra. Lúc này, cảnh sát hình sự cũng vừa chạy tới và yêu cầu Hướng bỏ dao xuống. Hướng ngoan cố cầm dao lao ra buộc lực lượng phải bắn một phát. Không dừng lại, Hướng vẫn tiếp tục lao tới chém. Do cự ly quá gần nên lực lượng buộc phải bắn những phát súng tiếp theo.

Về hành vi trộm cắp tài sản, đến nay cơ quan điều tra đã có chứng cứ đầy đủ để xác định Hướng là đồng phạm. Ngày 26-9, cơ quan điều tra Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hướng về tội trộm cắp tài sản. Ngày 29-9, VKSND quận 7 cũng đã phê chuẩn quyết định này. Chờ Hướng khỏe, cơ quan công an sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo để xử lý, trong đó có xem xét cả hành vi chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, xét thấy hoàn cảnh gia đình Hướng khó khăn, ban chỉ huy công an quận đang xem xét để hỗ trợ tiền thuốc men, viện phí cho Hướng.

THÀNH NHÂN ghi