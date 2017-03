Bị bắt oan vào cơ sở giáo dục

Đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục Là người có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây có tính chất thường xuyên (có từ hai lần vi phạm trở lên trong thời hạn 12 tháng) nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú nhất định: Xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân; gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ v.v… (Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 76/2003 của Chính phủ) Bị ép ký giấy gì không rõ Trong thời gian em ở cơ sở Phú Hòa, có một số cán bộ yêu cầu em ký vào một số giấy tờ nhưng do nội dung bị che lại nên em không ký. Lúc đó cán bộ đó dọa không ký sẽ bị ở lâu, ký để mau về nên em đã ký mà không biết đó là giấy gì. NGUYỄN MINH TIẾN, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh Gián đoạn việc học Con tôi bị “giam” tại Công an huyện Tân Châu 11 ngày, tại công an tỉnh một ngày và tại cơ sở Phú Hòa (V26 - Bộ Công an) là 18 tháng 26 ngày. Việc học của con tôi bị gián đoạn gần hai năm, nếu không bị bắt oan thì đến tháng 10 này con tôi sẽ tốt nghiệp. Bà H.,mẹ của em Tiến