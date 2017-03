Bị buộc tháo dỡ nhà trước tết

Do không thống nhất số liệu kê biên, giá bồi thường nên gia đình bà Năm đã khiếu nại. Cụ thể, gia đình bà xin được giữ lại 30% diện tích đất hiện có nhiều ngôi mộ để làm nhà từ đường cho dòng họ. Chưa rõ huyện giải quyết sao về việc này nhưng mới đây huyện ra thông báo buộc gia đình bà Năm phải tháo dỡ nhà ở, vật kiến trúc có trên phần đất để bàn giao mặt bằng cho Công ty Phúc Long san lấp.

Bà Ninh Thị Bích Thùy, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long, cho biết: “Rất khó để chấp thuận đề xuất của gia đình bà Năm vì theo quy hoạch được duyệt thì trên khu đất bị giải tỏa sẽ có hai chung cư cao tầng dành cho công nhân lưu trú”.

“Đối với các trường hợp lấn chiếm đất công tại Bến Lức, chính quyền đã buộc đối tượng vi phạm phải giải tỏa hàng quán, kiốt… để giao trả đất nhưng được hoãn lại chờ qua tết Nguyên đán mới thực hiện. Vậy hộ bà Năm có được lùi thời hạn tháo dỡ nhà ở hay không?”. Với câu hỏi này của PV, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, hứa “sẽ trao đổi với bộ phận liên quan để xem xét lại việc này”.TÂM PHÚC

Tụ tập đánh bạc. Bạn đọc tên Ly, số điện thoại 097672… phản ánh tại một quán nước trên đường Nguyễn Thị Tú thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) có nhiều người tụ tập đánh bạc từ khoảng 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều gây mất an ninh trật tự trong khu vực.

Ông Hồ Ngô Khởi, Trưởng Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), cho biết công an phường đã cử lực lượng đi kiểm tra địa chỉ nêu trên nhưng không phát hiện vi phạm. Công an phường sẽ tiếp tục theo dõi để kịp thời xử lý theo quy định. ÁNH TUYẾT

Cột điện nằm giữa đường. “Tại hẻm 71 đường Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP.HCM), sau khi nâng cấp, mở rộng hẻm, đơn vị chức năng vẫn để hai cột điện nằm giữa đường gây nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông”(ảnh) - bạn đọc tên L., số điện thoại 098993… báo tin.

Ông Kiều Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh (quận Tân Phú), cho biết phường đã gửi công văn đề nghị đơn vị quản lý là Công ty Chiếu sáng Công cộng TP dời các cột điện trên trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường. KHÁNH TOÀN

Đường ven biển bị sạt lở. Sự cố này xảy ra tại tuyến du lịch ven biển đường Hoàng Sa, bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), đoạn từ chùa Linh Ứng bãi Bụt đến đường vào bãi Đá. Trước khu du lịch biển Đông, bãi Rạng và đường vào bãi Đá, có nhiều điểm bị sạt lở cả mảng lớn trên vài trăm mét vuông kéo theo hàng ngàn mét khối đất đá tràn ra mặt đường. Sở dĩ có tình trạng này là do mưa kéo dài nhiều ngày, nhiều đợt làm đất đồi núi tơi xốp, nhão ra dẫn đến sụt lún, sạt lở trên diện rộng.

Hiện TP đã chỉ đạo đơn vị liên quan sửa chữa, đưa đất đá dạt qua bên sườn núi để tránh gây nguy hiểm cho nhiều người. Tuy nhiên, đó chỉ là biện pháp tình thế, tạm thời. Về lâu dài nhất thiết phải xây dựng những bờ kè bê tông vững chắc, kiên cố.

THANH THIÊN