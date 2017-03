Bị can Nguyễn Thị Mỳ sắp hầu tòa

Hôm qua (12-12), VKSND huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước đã chuyển cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Mỳ (thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh) ra tòa về tội cố ý gây thương tích. Mỳ là thủ phạm trong vụ án hành hạ con ruột kéo dài, gây nhiều căm phẫn trong dư luận thời gian qua.

Cáo trạng ghi nhận: Chiều 13-9, Mỳ đi làm rẫy về nhà thấy con ruột Nguyễn Thị Hảo (bốn tuổi) đang cầm kéo cắt một tờ tiền polyme mệnh giá 100.000 đồng. Tức giận, Mỳ dùng luôn cây kéo này cắt đứt lìa một phần đầu ngón tay phải của bé Hảo. Hai ngày sau, trong lúc ngồi gọt mướp và thấy Hảo chơi bên cạnh, Mỳ đuổi con đi chỗ khác nhưng Hảo không đi nên Mỳ đã dùng dao chém vào gót chân phải của bé.

Biết con bị thương nặng nhưng vợ chồng Mỳ, Tước không đưa đến bệnh viện ngay mà tự băng bó, cầm máu cho con tại nhà. Mãi đến chiều 18-9, một người hàng xóm ghé chơi phát hiện Hảo bị nhiều vết thương, sức khỏe suy kiệt nên đã báo cho chính quyền. Hôm sau, theo yêu cầu của công an xã, vợ chồng Mỳ mới đưa bé Hảo đến bệnh viện huyện và sau đó Hảo được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh.

Ngày 26-9, Công an huyện Phước Long đã ra quyết định khởi tố, bắt khẩn cấp và tạm giam Mỳ ba tháng về hành vi phạm tội cố ý gây thương tích. Cơ quan này cũng giám định tâm thần với Mỳ và kết luận Mỳ bị hạn chế nhận thức do suy nhược cơ thể nhưng có đủ năng lực hành vi pháp luật.

Cũng theo cáo trạng, ngoài hai vết thương do Mỳ gây ra thì trên người bé Hảo còn rất nhiều thương tích khác ở mông phải, vành tai trái, vùng lưng, gãy xương đòn trái, nhiều vết trầy xước trên mặt và khắp cơ thể. Nhưng đó là các vết thương do các anh chị của Hảo đánh và do bé Hảo tự té gây ra. Vì các anh chị ruột của Hảo đều còn nhỏ và mắc bệnh tâm thần nhẹ nên các cơ quan pháp luật không truy cứu trách nhiệm của các em. Tính ra, Hảo bị thương tật 40% (tạm thời), trong đó có 24% từ hai vết thương do Mỳ gây ra. VKSND huyện đã truy tố Mỳ theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt từ hai đến bảy năm tù.

Được biết, trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Văn Tước (cha ruột Hảo) đã xin nhận Hảo về nhà để chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy nhiên, Công an huyện Phước Long đã từ chối giải quyết yêu cầu này với lý do ông không đủ điều kiện nuôi dưỡng. Cụ thể, hoàn cảnh gia đình ông Tước rất khó khăn, một mình ông đang phải nuôi bốn con nhỏ đều mắc bệnh tâm thần. Bản thân ông phải đi làm thuê xa, thường xuyên bỏ con ở nhà nên không thể đảm bảo cho Hảo phát triển bình thường.