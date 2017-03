Bị cắt tay, chân mà không rõ lý do

1. Tháng 1-2009, do bụng đau quặn nên bà Trần Thị Hu (52 tuổi, ở ấp Ba Sòng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) được người nhà đưa đến BV Đa khoa khu vực Củ Chi. Chẩn đoán bà bị sỏi thận, BV tiến hành mổ. Tỉnh dậy, bà Hu cảm thấy tay chân tê buốt, tím tái, nhức mỏi… Sau khi cấp cứu, BV Củ Chi chuyển bà đến BV Chợ Rẫy.

Tới nơi, toàn bộ tay, chân bà Hu vừa khô vừa đen. Chẩn đoán nhiễm trùng huyết, biến chứng tắc mạch chi nên BV Chợ Rẫy cắt cụt hai tay, hai chân bà. Sau đó, BV này chuyển bà Hu trở lại BV Củ Chi để được chăm sóc vết thương. Gia đình bà bán tháo bán đổ heo, gà…, vay mượn thêm tổng cộng khoảng 20 triệu đồng để thanh toán chi phí cho hai BV. Sau khi xuất viện, bà Hu gặp trực tiếp BS Nguyễn Minh Thành, Giám đốc BV Đa khoa khu vực Củ Chi, hỏi rõ nguyên nhân vì sau mổ sỏi thận lại bị cắt cụt tứ chi. BS Thành hứa 10 ngày sau trả lời. Chờ đợi mòn mỏi từ đó đến nay, bà Hu chẳng thấy hồi âm. Quê mùa, một chữ cắn đôi không biết, lại chẳng biết nhờ cậy ai làm rõ sự tình, bà Hu âm thầm nín lặng suốt bốn năm qua, đau đáu trong lòng.

Mỗi ngày bà Hu mang chân, tay giả lọ dọ khắp nơi bán vé số, dành dụm tiền trả nợ, nuôi cháu. Ảnh: TRẦN NGỌC

2. Đầu tháng 1-2013, PV hỏi BS Nguyễn Minh Thành, Giám đốc BV Đa khoa khu vực Củ Chi, vì sao không trả lời thắc mắc của bà Hu. BS Thành nói Phòng Kế hoạch-Tổng hợp của BV trả lời rồi. Vài ngày sau, gặp lại PV, BS Thành nói thư trả lời bà Hu gửi qua đường bưu điện nhưng do không tìm được địa chỉ nên bưu điện trả lại BV.

BS Thành cho biết sau khi xét nghiệm, BV Đa khoa khu vực Củ Chi chẩn đoán bà Hu bị sốc nhiễm trùng từ đường niệu do sỏi niệu bên trái, thận trái ứ nước độ 2. Tiên lượng bệnh tình rất nặng, bệnh nhân có thể tử vong nên BV tiến hành mổ lấy sỏi thận, đặt lưu ống thông niệu quản lấy ra nhiều mủ đục. Hôm sau, bà Hu than đau ở các đầu chi. Tay, chân lạnh, ban tím rải rác cẳng tay và cẳng chân. BV chẩn đoán bà Hu bị hội chứng Raynaud (do nhiễm trùng nặng, dẫn đến tắc mạch tứ chi) nên chuyển đến BV Chợ Rẫy theo yêu cầu người nhà. Trong quá trình điều trị, BV không để xảy ra sai sót chuyên môn.

BS Phạm Thanh Việt, Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp BV Chợ Rẫy, cho rằng trên cơ sở bệnh sử, khám lâm sàng và cận lâm sàng, BV chẩn đoán bà Hu nhiễm trùng huyết từ nhiễm trùng đường tiết niệu, gây biến chứng suy gan, thận, tắc mạch chi. Bà Hu được chẩn đoán sớm, phẫu thuật kịp thời lấy sỏi thận, dẫn lưu niệu quản nên được cứu sống. Tuy nhiên, BV Chợ Rẫy buộc cắt cụt tứ chi bà Hu vì nhiễm trùng nặng, tắc mạch tứ chi.

Để có thêm thông tin liên quan hội chứng Raynaul, PV tìm gặp TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115. TS Phú cũng có câu trả lời tương tự như trên.

3. Nghe PV thuật lại, bà Hu vơi bớt nỗi đau đáu trong lòng, gương mặt tươi hơn. Tuy nhiên, bà vẫn ấm ức cách làm của BV Củ Chi. Bởi bà con ấp Ba Sòng (xã An Nhơn Tây, Củ Chi) nhắc tới bà Hu nghèo rớt mồng tơi, lại bị cụt tay, cụt chân sau mổ sỏi thận thì ai cũng biết. Thế nhưng khi bưu điện trả lại BV công văn trả lời vì không tìm được địa chỉ nhà bà như lời BS Thành nói, BV lại không cho người liên hệ văn phòng của ấp để hỏi. Mà khoảng cách từ BV Đa khoa khu vực Củ Chi đến ấp Ba Sòng thì đâu xa.

Lọ dọ khắp nơi bán vé số Con cái bà Hu đã lớn, có gia đình riêng. Do ai cũng nghèo, chẳng phụ hợ nhiều nên bà Hu mang chân, tay giả lọ dọ khắp nơi bán vé số, dành dụm tiền trả nợ. Bán hết 100 tờ, lời 100.000 đồng. Ngặt nỗi sức khỏe yếu, chỉ bán được buổi sáng nên mỗi ngày bà Hu bán độ 50 tờ. Đã vậy có hôm bà bị đối tượng xấu lừa đổi vé số trúng, mất hết 600.000 đồng.

TRẦN NGỌC - TRẦN ĐỨC