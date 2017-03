Bị chiếm đoạt nhà cho thuê

Tháng 6-1991, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích và mẹ chồng ký hợp đồng cho Công ty Kiều My thuê hai căn nhà 436/22 và 436/24 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 10. Thời gian cho thuê là năm năm và bên thuê phải trả hết tiền ngay sau khi ký hợp đồng thuê. Sau đó, bà Bích và gia đình chồng chuyển hộ khẩu đến nơi ở khác.

Hết hạn hợp đồng, bà Bích đến lấy lại nhà thì mới hay người ở trong nhà không phải là nhân viên của Công ty Kiều My mà là nhân viên của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh An Giang! Thì ra do vay của Ngân hàng An Giang hơn 10 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ nên Công ty Kiều My đã tự ý cấn hai căn nhà trên để trừ nợ. Lập tức, bà Bích khởi kiện tổng giám đốc Công ty Kiều My để đòi lại nhà nhưng vì ông này bỏ đi đâu không rõ nên tòa án chưa giải quyết.

Năm 2002, hai căn nhà trên nằm trong dự án đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước Tô Hiến Thành-Cống Bà Xếp của quận 10. Để có cơ sở chi trả tiền bồi thường, Công ty Dịch vụ công ích quận 10 đã ba lần gửi thông báo yêu cầu chủ sở hữu hai căn nhà cung cấp giấy tờ liên quan nhưng không có kết quả.

Một thời gian sau, Ngân hàng chi nhánh tỉnh An Giang gửi đến giấy xác nhận họ đã quản lý, sử dụng hai căn nhà kể từ năm 1992 đến nay. Ngân hàng này đề nghị được nhận tiền bồi thường kèm theo cam kết “mọi tranh chấp về sau, ngân hàng sẽ giải quyết”.

Phía UBND phường 11, tuy không có giấy tờ gì chứng minh cũng xác nhận căn nhà do vợ chồng bà Bích mua năm 1988 và họ đã dùng nó để góp vốn làm ăn với Công ty Kiều My. Sau một thời gian thế chấp nhà, Công ty Kiều My đã chuyển nhượng nhà cho Ngân hàng chi nhánh An Giang.

Căn cứ vào các giấy xác nhận sai sự thật nêu trên, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 đã chi trả số tiền bồi thường hơn 500 triệu đồng cho người đại diện của ngân hàng. Thế là bà Bích trở thành người trắng tay.

Ông Đoàn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường 11, quận 3, cho biết: Trước năm 1999, do phân cấp quản lý nên phường không có hồ sơ nhà đất. Trong đợt kê khai đăng ký nhà đất cũng không thấy ai kê khai hai căn nhà trên. Do đó, khi cần xác minh nguồn gốc nhà, phường phải thông qua tổ dân phố. Phiếu xác nhận trên dựa vào thông tin do người tổ trưởng ở gần kề với hai căn nhà trên cung cấp. Ông Hải thừa nhận: “Xác nhận như vậy là chủ quan, lẽ ra cán bộ địa chính phải ghi là theo cung cấp của tổ trưởng tổ dân phố để quận cân nhắc thêm”.

Tuy nhiên, khi trả lời khiếu nại của bà Bích, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 vẫn cho rằng mình làm đúng quy định và đang yêu cầu chi nhánh Ngân hàng An Giang cung cấp hồ sơ liên quan để xem xét lại vụ việc.

Hiện vợ chồng bà Bích đã nộp đơn khởi kiện để đòi lại nhà và khoản tiền bồi thường mà lý ra vợ chồng bà phải được hưởng.