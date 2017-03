Bị chiếm nhà làm điểm tập kết hàng lậu

Hơn sáu năm nay, ông Nguyễn Hoàng Kỹ (ngụ ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) vô cùng khổ sở do nhà thờ của dòng họ đã bị người khác chiếm làm nơi tập kết, mua bán thuốc lá lậu.

Bị chiếm 1/3 căn nhà

Sinh thời, cha mẹ ông Kỹ có lập di chúc cho phép ông Kỹ được quản lý nhà cửa, phủ thờ. Đến năm 2000, khi cha mẹ ông Kỹ qua đời thì phủ thờ và miếng đất thổ cư liền kề đã bị người em chiếm giữ.

Sau nhiều lần thương lượng bất thành, ông Kỹ đã khởi kiện người em ra tòa để đòi lại khối di sản trên. Án sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều tuyên xử cho ông Kỹ được quản lý, sử dụng phủ thờ và hơn 2.500 m2 đất xung quanh phủ thờ.

Sau thời gian dài kể từ khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, người em của ông Kỹ mới chịu giao phủ thờ cho anh mình quản lý. “Tưởng vậy là xong, tôi có thể yên tâm thờ cha mẹ mình, ai dè mọi chuyện ngày càng tệ hại hơn” - ông Kỹ thở dài.

Thì ra anh Đoàn Đệ (cháu gọi ông Kỹ bằng chú) đã ngang nhiên chiếm 1/3 nhà thờ để vừa làm nơi ở cho cả gia đình vừa làm nơi tập kết hàng lậu. Theo trình bày của ông Kỹ, việc chiếm giữ trái phép này xảy ra từ giữa năm 2003 và công khai kéo dài đến nay. Một người hàng xóm của ông Kỹ cũng cho biết hàng ngày (từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm) có hơn chục chiếc xe máy vận chuyển hàng từ mọi nơi về tập kết ở đây, chủ yếu là thuốc lá lậu. Mỗi chiếc chở hàng chục chuyến, mỗi chuyến từ 400 đến 500 cây thuốc... Do căn nhà của ông Kỷ nằm ngay mặt tiền quốc lộ 91 và tại trung tâm thị trấn khá náo nhiệt nên không ai là không biết đến việc tập kết hàng lậu trên. Đã vậy, chốt công an và dân quân của xã chỉ cách điểm tập kết... một căn nhà. “Vậy mà không thấy công an, chính quyền địa phương nói năng gì” - người hàng xóm bất bình.

Công an huyện cần vào cuộc

Phía ông Kỹ cũng cho biết ông đã từng nộp đơn tố cáo vụ việc đến xã, huyện, tỉnh nhưng không nơi nào giải quyết. Ngược lại, các đơn đó lại quay vòng về UBND xã, anh Đệ kiếm cớ hăm he đánh ông.

Luật sư Trần Công Ly Tao (Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích: Hành vi cố tình không trả lại cho chủ sở hữu tài sản có giá trị từ năm triệu đến dưới 200 triệu đồng sau khi chủ sở hữu đã yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật có dấu hiệu phạm tội chiếm giữ trái phép tài sản được quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự. Người phạm tội có thể bị phạt tù từ một năm đến năm năm nếu giá trị tài sản từ hai trăm triệu đồng trở lên.

Công an huyện Châu Phú cần xem xét lại hành vi sai phạm đã nêu của anh Đệ để xác định tội phạm và xử lý người phạm tội theo đúng luật định, bảo vệ được quyền lợi của ông Kỹ.