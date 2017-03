Bị con cái đánh đập, nhục mạ

“Trước đây chúng tôi có gả con gái út là Bùi Thị Tuyết Hồng lấy chồng ở Đài Loan, đến năm 2001 Hồng về nước dẫn theo con gái mới mấy tháng tuổi... Nay Hồng lại đánh chúng tôi...”.

Ông bà kể: Do thấy Hồng không chăm lo kỹ càng cho cháu bé nên ông bà đã nhận cháu về nuôi. Một thời gian sau, chị Hồng đến đòi ông bà giao con cho chị. Thấy chị hay đánh đập cháu bé nên ông bà lại lần nữa dẫn cháu về nhà chăm sóc. Chị Hồng đặt điều kiện, muốn nuôi cháu thì ông bà phải đưa cho chị một khoản tiền. Do thương cháu nên hai ông bà đã nhiều lần bấm bụng đưa tiền cho chị Hồng. Lần nhiều nhất, ông bà đưa cho chị Hồng một lượng vàng SJC trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Đổi lại, chị Hồng đồng ý để ông bà nuôi cháu cho đến khi cháu học lớp 10. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng chị Hồng lại về đòi tiền ông bà dẫn đến tranh chấp, giằng co.

Trong vài lần về nhà cha mẹ nhưng không nhận được tiền và gặp con, chị Hồng đã lớn tiếng chửi bới, đập phá đồ đạc gây náo loạn đến nỗi chính quyền địa phương vào can thiệp. Hy hữu hơn, chị Hồng còn nhiều lần gây gổ, đánh đập làm ông bà bị thương. Năm 2004, trong một lần chặn đường cãi vã, chị Hồng đã đánh gãy răng của bà Ê khi bà đưa đón cháu đi học. Gần đây nhất, chị Hồng vào tận trường học của con và dùng bình bông đánh vào đầu gây thương tích cho ông Bính.

Để tìm hiểu thêm thông tin từ phía chị Hồng, PV đã cố gắng liên lạc với chị nhưng chưa gặp được.

Ông Lê Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường 13, quận 10, xác nhận việc chị Hồng quậy phá rồi đánh bị thương ông Bính, bà Ê thời gian qua là có thật. Riêng việc chị vào trường đánh ông Bính đã được công an phường lập biên bản và đưa chị ra kiểm điểm trước tổ dân phố. Tại buổi kiểm điểm, chị hứa sẽ không tái phạm. “Do chị Hồng nộp đơn đòi quyền nuôi con nên mới đây chúng tôi đã mời hai bên đến phường để hòa giải. Do phía chị Hồng không có mặt nên sắp tới chúng tôi sẽ mời chị một lần nữa. Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát khu vực và ban đại diện khu phố thường xuyên lưu ý đến trường hợp này để có hướng can thiệp kịp thời” - ông Hiếu nói.

