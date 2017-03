Bị côn đồ đánh mang thương tích

Với gương mặt vẫn còn bầm tím sau 10 ngày bị đánh, chị Xuân kể lại: Sáng hôm đó, ông Nguyễn Văn Nam (ngụ quận 6, từng có quan hệ làm ăn chung với vợ chồng chị Xuân) gọi điện thoại đòi gia đình chị phải trả cho ông một số tiền lớn nhưng vợ chồng chị không đồng ý. Bất ngờ, vào khoảng 1 giờ trưa, ông Nam dẫn theo nhóm người lạ mặt xông vào nhà chị. Nhóm người này đã cùng ông Nam xô ngã chị rồi chửi mắng và dọa nếu không đưa tiền thì sẽ bị ăn đòn. Khi chị Xuân trả lời là không có nợ tiền, họ đã xông tới đập phá đồ đạc, đè chị xuống đất đánh đấm túi bụi đến nỗi chị bị ngất…

Mười ngày sau khi bị hành hung, mặt chị Xuân vẫn còn bầm tím nhiều chỗ. Ảnh: MH

Mãi đến lúc những người hàng xóm vào can ngăn và gọi điện thoại báo công an xã thì nhóm người trên mới bỏ ra ngoài. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục cầm gậy gộc và chọi đá làm vỡ cửa kính cùng nhiều đồ đạc trong nhà chị Xuân. Trước khi ra về, nhóm đe dọa “nếu vợ chồng chị Xuân không biết điều thì lần tới sẽ đánh cho chết”. Sau đó, chị Xuân được đưa đi bệnh viện điều trị hơn một tuần. Theo kết quả khám chữa bệnh, chị Xuân bị đa chấn thương ở vùng đầu và ngực.

Chị Xuân lo lắng: “Những ngày qua, gia đình tôi luôn phải đóng cửa và sống trong nỗi lo bị hành hung. Mỗi lần có việc ra ngoài, chúng tôi phải nhờ người khác đi cùng. Tôi có hai con nhỏ còn chồng bị bệnh tim nên chỉ mong sao chính quyền sớm xử lý vụ việc để chúng tôi yên tâm làm ăn sinh sống”.

Đại úy Nguyễn Minh Hà - Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Lộc A, cho biết khi nhận được tin báo, công an xã đã xuống lập biên bản về việc chị Xuân bị hành hung và nhà cửa bị đập phá. Công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến công an huyện thụ lý, giải quyết.

MINH HIẾU