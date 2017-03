Bị công an đánh vì... không biết chữ (!)

Khi Thanh đến cổng và người bạn vừa ra đón, hai công an xã Phú Lợi đã ập đến dẫn chiếc xe máy của Thanh đi kèm theo lời nhắn “muốn biết lý do thì theo lên trụ sở”. Thanh vừa tới trụ sở công an xã thì bị năm công an viên dồn vào góc phòng và đánh tới tấp vào mặt. Cha của Thanh hay tin chạy đến thì công an xã nói ông cứ về nhà trước, khi nào làm việc xong sẽ thả. Người cha giận dữ hỏi “Mấy ông giữ con tôi để làm việc gì?” thì không được trả lời. Trong lúc đó, Thanh tiếp tục bị đánh và bị bắt ký vào một biên bản phạm tội gì đó mà anh không biết nội dung.

Sáng hôm sau, Thanh được cho về và được gia đình đưa vào bệnh viện huyện. Theo xác nhận của bệnh viện, Thanh bị chấn thương nặng ở vùng đầu và mặt. Thanh bèn gửi đơn khiếu nại lên công an xã và huyện nhưng không được cơ quan nào giải quyết. Thanh cũng đã yêu cầu Công an huyện Định Quán giới thiệu đi giám định tỷ lệ thương tích nhưng nơi này từ chối.

Gần một tháng sau (ngày 11-10), trưởng Công an xã Phú Lợi bất ngờ mời gia đình Thanh đến xin lỗi nhưng cũng không nói rõ lý do đánh. Sau đó, đại diện công an xã có mang 250.000 đồng đến nhà Thanh: “Thấy nhà nghèo thì cho chứ đây không phải tiền bồi thường”.

Ngày 5-11, Công an huyện Định Quán mời Thanh lên hỏi diễn biến vụ việc. Buổi làm việc này có cả hai công an xã Phú Lợi và họ cũng thừa nhận đã đánh Thanh vì nghi Thanh là tội phạm. Ông Trương Hồng Tuấn, Đội phó đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Định Quán), cho biết vụ việc đang tiếp tục được huyện xem xét, giải quyết. Bước đầu, hai công an viên của xã thừa nhận đã tát anh Thanh do “Thanh không biết chữ, lại không trình bày được gì nên công an có nóng nảy và đánh Thanh”(!?).

Có hay không chuyện anh Thanh phạm tội và phạm tội gì? Hay chỉ vì sự nghi ngờ không căn cứ mà công an xã đưa anh về trụ sở đánh? Công an huyện Định Quán nên nhanh chóng điều tra vụ việc để trả lời thỏa đáng cho người dân.