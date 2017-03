Bị công an xã giữ xe chưa trả

Khi trở ra thì bị lực lượng công an xã lập biên bản giữ xe vì cho rằng xe tôi gây cản trở giao thông công cộng và hẹn 10 ngày sau đến xử lý. Cho đến nay, tôi nhiều lần liên hệ với công an xã nhưng vẫn chưa được trả lại xe. Công an xã giữ xe của tôi có đúng không?

Đoàn Ngọc Thảo (130/10 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM)

Ông NGÔ TẤN ĐÔNG, Phó Trưởng Công an xã Vĩnh Lộc B, cho biết: Lực lượng kiểm tra phát hiện ông Thảo dừng đỗ xe không đúng quy định nên lập biên bản đưa xe về xã xử lý. Ông Thảo không chấp hành nên chưa xử lý ngay được. Mới đây, khi làm việc với công an xã, ông Thảo thừa nhận vi phạm và công an đang đề nghị xã ra quyết định xử phạt để trả xe cho ông trong thời gian tới.

NHƯ NGHĨA ghi