Bị “cướp cạn” khi đánh rơi tiền

Sáng 14-1, khi trên đường đi làm đến giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP.HCM), tôi phải thắng vội vì phía trước có nhiều xe gắn máy gần như đụng đít nhau. Chưa kịp định thần vì chưa biết chuyện gì xảy ra thì tôi thấy một số người đang tranh nhau lượm tiền. Nhiều tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng bay rải rác dưới chân của đám đông…

“Anh chị ơi, cho em xin lại!” - một phụ nữ khoảng 30 tuổi bế đứa con nhỏ lách qua dòng người đông đúc, gương mặt thất thần, mắt đẫm nước gào lên lạc giọng. Nghe rõ vậy nhưng một cặp nam nữ vẫn nhoài người nhặt ba tờ và định cho vào giỏ. Chừng khi mấy người đi đường cùng lên tiếng: “Trả lại cho người ta” thì cặp đôi này mới hậm hực đưa lại cho người mẹ. Cùng lúc, tôi kịp nhìn thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi đi xe tay ga cũng lượm được một tờ rồi tỉnh queo nhét túi như không có chuyện gì. Đứa bé đang ngủ trong tay mẹ bỗng giật mình khóc ré lên khi người mẹ khóc nấc thành tiếng: “Làm ơn cho em xin lại mấy anh ơi. Tiền em đưa con đi bệnh viện!”…

Rồi đèn xanh bật lên, tất cả biến mất. Người phụ nữ thất thểu bế con vào vệ đường, nơi có một phụ nữ đã luống tuổi với chiếc xe Wave cũ đang chờ sẵn. Tôi không hiểu sự bất cẩn nào đã khiến chị ấy làm rơi tiền và do vội công việc nên tôi cũng không thể dừng lại hỏi han chị có bị mất nhiều không. Chỉ biết là trong ngày, tôi luôn có cảm giác không vui, không thể tập trung làm việc và muốn kể lại câu chuyện kém may mắn này với lời cầu mong mẹ con chị được bình an.

Người xung quanh nên mạnh dạn tỏ thái độ Việc nhặt tiền do người mẹ đánh rơi khi đưa con đi bệnh viện là một hành động sai trái, vô cảm không thể chấp nhận được! Đã rõ mười mươi là tiền có chủ mà họ vẫn tham lam đặt lợi ích vật chất trên cả tình người. Điều đáng nói là trong số đó có những người mà nhìn ngoại hình thì không phải là người thiếu thốn. Có lẽ cần phải xem lại tư cách và phẩm giá của họ. Ngoài ra, cũng cần xem xét đến thái độ thờ ơ của những người xung quanh. Nếu nhiều người chứng kiến mạnh dạn lên tiếng, phê phán những hành động không đúng và tỏ thái độ không đồng tình thì chắc sẽ không có những vụ việc đau lòng tương tự. ThS NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIỀU,giảng viên khoa Tâm lý Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Công nhiên chiếm đoạt tài sản Việc ngang nhiên chiếm đoạt tài sản trước mắt người quản lý tài sản mà không chạy trốn của một số người đi đường nêu trong bài viết là hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản. Theo khoản 1b Điều 18 Nghị định 73/2010 của Chính phủ, công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng) có thể bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Trường hợp tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì có thể bị xử lý hình sự theo Điều 137 Bộ luật Hình sự (với mức phạt tù từ sáu tháng đến ba năm). Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG(Đoàn Luật sư TP.HCM) NGUYỄN HIỀN ghi

HÀO VŨ (Huyện Bình Chánh, TP.HCM)