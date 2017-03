Bị cướp giật, có nên đuổi theo?

Trung tá LÊ MINH LÊ, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an quận 3: Biết cách tri hô và nhớ nhân dạng “Của đau con xót”, người bị cướp giật đuổi theo mong lấy lại tài sản là điều dễ hiểu; nhưng đuổi theo là đánh cược mạng sống của mình: nóng vội nên khó làm chủ tay lái, dễ té ngã. Xác suất đuổi theo lấy lại được tài sản là có nhưng rất ít. Tại quận 3 cách đây khá lâu từng có trường hợp vì chạy theo tên cướp, một cô gái không làm chủ được tốc độ nên đâm vào thành cầu, tử vong. Báo chí cũng đã từng đưa rất nhiều thông tin về những vụ việc đau lòng tương tự. Câu chuyện người phụ nữ tử vong ngày 5-9 vì đuổi theo hai tên cướp giật là ví dụ mới nhất. Bởi vậy việc đầu tiên cần làm khi bị cướp giật là phải la to lên để được những người xung quanh hỗ trợ, giúp đỡ. Lưu ý, phải biết cách tri hô. Đa phần khi bị cướp giật, người dân sẽ có tâm lý hoảng loạn, nhiều người chỉ biết kêu “Ơ, ơ… cứu cứu”. Kêu cứu vậy sao người đi đường hiểu được! Hãy ngắn gọn thôi, chỉ tay về phía tên cướp, la lên “Cướp! Cướp! Áo vàng, đi xe SH, bắt lấy nó”. Thứ hai, thay vì đuổi theo, hãy nhanh chóng nhớ kỹ biển số xe, nhân dạng của kẻ cướp, ngay lập tức đến cơ quan công an gần nhất trình báo. Chẳng hạn: tên cướp đi xe gì, màu xe, nhân dạng mập hay ốm, tóc tai, cách ăn mặc; trên cơ thể có điểm gì nổi bật nhất (nốt ruồi to ở miệng, vết xăm hình rồng ở tay phải…). Có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự lưu trong hồ sơ lưu trữ của công an nên những chi tiết đắt giá ấy có thể giúp cơ quan công an sớm tìm ra kẻ gây án, hoàn trả tài sản cho người dân trước khi bị tẩu tán. Trong đó, biển số xe là một trong những chi tiết quan trọng. Tuy vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, hãy cố gắng đừng để mình trở thành nạn nhân. Khi đi đường không nên vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại. Kẻ gian thường theo dõi ở những tiệm mua bán điện thoại, tiệm vàng, ngân hàng, cây ATM… Vì vậy, khi đến và rời khỏi những địa điểm này phải cảnh giác. Khi đã xác định có đủ kỹ năng dí theo tên cướp thì đồng thời phải hô to lên để được những người dân xung quanh hỗ trợ. Hãy nhớ: Tính mạng là quan trọng! ______________________________ • Ngày 27-6, chị T. đi xe ôm từ cư xá Thanh Đa (Bình Thạnh) ra bến xe ở quận 5, lúc đi ngang khu vực gần Công viên Lê Văn Tám, bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy giật túi xách chị T. đang đeo trên vai. Do nạn nhân giằng co, giữ chặt túi xách nên kẻ cướp cố sức giật mạnh khiến chị T. bị té xuống đường và tử vong sau đó. • Ngày 27-5, anh Rachid cùng vợ là chị Tr. và con gái hai tuổi về nhà tại chung cư Phúc Yên (đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình). Khi tới nhà, vợ chồng anh chị bước xuống ô tô thì bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy áp sát và lao tới giật bóp trên tay chị Tr. rồi bỏ chạy. Anh Rachid đuổi theo giành lại thì bị một đối tượng dùng dao đâm gây thương tích ở vùng mặt và ngực.