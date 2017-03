Bị cướp, người dân không biết kêu ai

Bị cướp dàn cảnh đánh, lột mất gần 2 lượng vàng nhưng khi chị N.T.L (38 tuổi, quê An Giang) đến trụ sở công an phường trình báo thì cán bộ công an không tiếp nhận vụ việc. Điều đó khiến chị L. rất bức xúc và hoang mang.

Vụ việc xảy ra tại một căn nhà không số trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP.HCM) đã 9 ngày qua và có dấu hiệu rơi vào im lặng. Trong lúc công an chưa vào cuộc thì bọn tội phạm ngang nhiên tìm gặp những nhân chứng dọa sẽ xử họ nếu hé miệng với cơ quan chức năng khiến người dân càng lo sợ. Không còn biết kêu ai, nạn nhân của vụ cướp là chị L. đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên phản ảnh vụ việc. Dính bẫy kẻ cướp Theo đơn tố cáo, cách ngày xảy ra vụ việc khoảng một tuần, chị L. có quen với một người đàn ông tên Phát, trạc 40 tuổi nói nhà ở đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú (TP.HCM). Sau nhiều lần lui tới tiệm làm tóc của chị L. chơi, Phát có xin số điện thoại và thường xuyên liên lạc với chị mời đi ăn uống, mua sắm. Tối 28.1, Phát điện thoại mời L. ra quán cà phê ở phườngTân Quý, quận Tân Phú uống nước. Ngồi được lúc, Phát lấy điện thoại ra nghe và nói là có bạn hẹn trả tiền rồi rủ L. cùng đi cho vui. Phát nói L. chạy xe máy hiệu Honda Air Blade của nạn nhân theo y để sang quận 12 nhưng chị này không đồng ý. Sau khi gửi xe, chị L. được Phát chở đến trước một căn nhà không số trên đường Phan Văn Hớn, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Vừa vào nhà, chị L. đã bị Phát và đồng bọn, gồm 5 người khác (2 nam, 3 nữ) xông đến quật ngã xuống đất rồi dùng kéo cắt cướp nhẫn, dây chuyền, lắc vàng 18K trị giá khoảng 60 triệu đồng. Bọn cướp sau đó tiếp tục lục túi nạn nhân để lấy tiền, rồi tìm thẻ giữ xe nhưng không lấy được. Chị L. sau đó tự giải thoát ra ngoài và tìm đến trụ sở Công an phường Tân Thới Nhất gần đó để trình báo vụ việc. Tại đây, chị L. càng thêm bức xúc vì một cán bộ công an có tên là Hào không tiếp nhận vụ việc mà khuyên chị về, có gì giải quyết sau. Công an phường chưa làm tròn chức năng Để tìm hiểu vụ vệc, sáng 5.2, phóng viên đã đến trụ sở Công an phường Tân Thới Nhất gặp ông Nguyễn Văn Mẫu, Phó trưởng Công an phường Tân Thới Nhất. Đáng nói là ông Mẫu chẳng để ý gì đến sự có mặt của phóng viên và xua tay nói không tiếp xúc gì hết khi không có giấy giới thiệu của Công an quận 12 (?), sau đó ông Mẫu nói phóng viên gặp Hào (ông Hào là cảnh sát khu vực quản lý địa bàn nơi chị L. bị cướp - PV) rồi bỏ đi. Lúc này, ngoài sân trụ sở Công an phường Tân Thới Nhất có gần chục cán bộ, chiến sĩ đang ngồi nói chuyện dưới tán cây. Thấy vậy, chúng tôi đến hỏi xin gặp ông Hào thì một người đàn ông trạc 30 tuổi mặc thường phục đứng dậy xưng tên là Hào và đề nghị phóng viên xuất trình giấy giới thiệu và thẻ nhà báo. Sau khi kiểm tra giấy tờ, ông này ngồi phịch xuống chiếc ghế tiếp tục chuyện trò với đồng nghiệp mặc cho phóng viên đang đứng đợi. Chúng tôi đã tìm đến Công an quận 12 và được đại tá Phùng Tấn Thành, Phó Trưởng công an quận tiếp chuyện. Khi nghe phóng viên phản ảnh về vụ chị L. bị cướp tài sản cũng như thái độ làm việc của một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ Công an phường Tân Thới Nhất, ông Thành bức xúc nói ông không hề hay biết về vụ việc chị L. bị cướp và cũng không thấy Công an phường Tân Thới Nhất báo cáo. Ông Thành cho biết, ngay trong chiều 5.2 ông sẽ báo cáo vụ việc lên trưởng công an quận, sau đó Ban chỉ huy Công an quận sẽ chỉ đạo cho cơ quan điều tra vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Về thái độ tiếp công dân của một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ Công an phường Tân Thới Nhất, ông Thành nói là không thể chấp nhận được. Những lãnh đạo, cán bộ này làm chưa hết chức năng, nhiệm vụ được phân công. Ông hứa sẽ cho kiểm tra, chấn chỉnh và trả lời báo chí trong thời gian sớm nhất. Theo Ngọc Thọ (TNO)