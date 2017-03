Bị dân phòng đánh gãy xương sườn

Sáng 24-2, do nhà có đám giỗ nên anh Đen có uống một chút rượu tại nhà. Đến trưa, nghe tin chú dượng có xích mích với một số người khác tại quán cà phê nên anh đến can ngăn. Hai bên có lời qua tiếng lại, xô xát nhẹ rồi ai về nhà nấy.

Khi anh Đen về được khoảng 30 phút thì công an ấp đi cùng hai dân phòng đến mời anh lên công an xã làm việc. Tại đây, một dân phòng bắt anh Đen viết bản tường trình. Khi anh hỏi cách viết thì anh này không nói gì mà bỏ đi ra ngoài dẫn bốn người khác vào, trong đó có người mặc quần áo dân phòng, có người mặc thường phục. Năm người này lẳng lặng chia nhau đứng xung quanh và dùng tay, chân đấm đá túi bụi làm anh Đen ngã xuống nền nhà.

Anh Đen cố vùng chạy ra phía cầu thang kêu cứu. Tuy nhiên, khi vừa chạy đến cầu thang thì anh bị ba người khác đứng sẵn ở đó chặn lại đánh ngã. Tiếp đó, năm người ở trong phòng cũng tới và tất cả xúm lại đè anh xuống, bịt miệng rồi đấm đá liên tục đến khi anh nằm im. Một lúc sau, khi anh gượng ngồi dậy được thì nhóm người đó bắt anh viết bản tường trình mặc cho anh rên rỉ do bị choáng váng và đau đớn vì những trận đòn vừa qua.

Anh Đen đã bị đánh gãy hai xương sườn. Ảnh: MH

Anh Đen được đưa đi cấp cứu và phải nằm viện bốn ngày. Theo kết quả khám chữa bệnh của bệnh viện, anh Đen bị gãy hai xương sườn cùng một số chấn thương phần mềm khác… Sau khi anh ra viện, trưởng công an và phó chủ tịch xã có đến thăm hỏi nhưng không đả động đến việc xin lỗi hay bồi thường. Theo ông Đỗ Hoàng Giang - Trưởng Công an xã Lộc Giang - thì việc đến thăm chỉ trên tinh thần tình làng nghĩa xóm, việc đúng sai phải chờ kết luận của công an huyện.

Hai anh Phạm Minh Lý và Cao Yên Bình (hai người bạn ở gần nhà đi cùng chứng kiến việc anh Đen bị đánh và đưa anh đi cấp cứu) đều xác định: Khi nghe anh Đen kêu cứu, họ chạy lên lầu nhưng bị chặn lại ở cầu thang và thấy nhiều người cùng đánh anh Đen đến ngất lịm…

Thượng tá Hồ Văn Phước - Trưởng Công an huyện Đức Hòa - cho biết công an huyện đã nhận được đơn khiếu nại của gia đình anh Đen và đang khẩn trương làm rõ vụ việc để có hướng xử lý phù hợp.

