Bị đánh gãy chân nhưng chưa rõ hung thủ

Hơn một tuần nay, anh tài xế Nguyễn Hoàng Giang (ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai) hết sức đau khổ với một chân bị gãy và nhiều thương tích khắp người. Anh Giang cho rằng mình bị công an đánh oan nhưng công an xã thì khẳng định họ hoàn toàn vô can.

Theo lời anh Giang kể lại, khoảng 23 giờ ngày 21-11, anh đến xã Long An, huyện Long Thành để chở ba người khách về huyện Nhơn Trạch. Khi chạy tới ngã tư Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch), xe anh bị lực lượng công an ở đây chặn lại. Vừa bước xuống xe, chưa biết mình mắc lỗi gì, anh đã bị chích roi điện và đánh tới tấp bằng gậy ma trắc cho đến khi quỵ xuống.

Sau đó, anh Giang và ba người khách ngồi trên xe bị giải về trụ sở Công an xã Hiệp Phước để lấy lời khai. Tại đây, do chân đau nên anh Giang đã yêu cầu được chăm sóc vết thương. Chẳng ai giải quyết yêu cầu này của anh và anh đã bị giữ lại đến chiều hôm sau mới được thả ra. Theo kết quả chẩn đoán của Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất, anh Giang bị nhiều vết thương bầm tím khắp người và nứt xương chân phải.

Một người đi xe trên cũng khẳng định có sự việc trên. Sợ quá, anh và những người còn lại không dám xuống xe theo yêu cầu của công an... Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết vào buổi chiều cùng ngày trên, chủ xe có dùng xe đi đám cưới người bà con ở xã Hiệp Phước. Tại đây, chủ xe có xích mích với một số người và ông ấy đã dùng chậu bông đập vào nhà một người dân rồi bỏ về. Đến khuya, khi anh Giang lái xe đưa người đi qua địa bàn xã thì bị vạ lây.

Có phải anh Giang bị công an đánh gãy chân và vì sao? Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM vào chiều 27-11, đại úy Nguyễn Thái Bình - tổ trưởng tổ cảnh sát 113 Công an huyện Nhơn Trạch (người trực tiếp xử lý vụ việc) cho biết: “Khi ông có mặt tại hiện trường thì chiếc xe đã bị công an và dân phòng xã Hiệp Phước chặn lại. Lúc đó trên xe có ba người, còn tài xế thì ngồi ở lề đường. Tổ của ông không tham gia đánh anh Giang”. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thái Phong - Phó Công an xã Hiệp Phước, khi công an xã đến hiện trường thì xe đã bị dân phòng xã và lực lượng 113 của huyện chặn lại. Cũng theo ông Phong, có thể anh Giang đã bị những người dân ở địa phương đánh... Suy đoán này liệu có chính xác hay không? Chúng tôi đã tìm gặp ông Hồ Văn Hảo - đội trưởng đội dân phòng xã Hiệp Phước, đơn vị được cho là đã trực tiếp chặn xe, để làm rõ thực hư. Nhưng rất tiếc, theo yêu cầu của trưởng Công an xã Hiệp Phước, ông Hảo đã từ chối cung cấp thông tin.

Hiện hoàn cảnh của anh Giang rất khó khăn, bản thân anh đang trong thời gian điều trị thương tích, vợ anh phải tạm thời nghỉ việc để chăm sóc chồng. Anh cho biết sẽ gửi đơn đề nghị Công an huyện Nhơn Trạch điều tra, xử lý các hung thủ đã vô cớ xâm phạm đến sức khỏe của anh.