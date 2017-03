Bị đánh gãy chân, vất vả đòi xử lý

“Tôi bị người hàng xóm đánh gãy chân nhưng năm năm qua, cơ quan công an không xử lý người này. Điều đó gây ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi…” - ông Nguyễn Quang Lý (ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long, Bình Phước) gửi đơn đến Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Theo ông Lý, hai gia đình có mâu thuẫn từ trước, cuối năm 2007, khi ông đang làm vườn thì ông hàng xóm cùng người cháu dùng cây gỗ (nọc tiêu) xông vào đánh khiến ông gục tại chỗ. Theo kết luận giám định của Cơ quan Giám định Pháp y tỉnh Bình Phước, ông Lý bị gãy đầu dưới (xương chân) xương mác phải, gãy xương trụ trái. Chấn thương sưng cẳng chân trái, thái dương trái và quanh mắt, tỉ lệ thương tật 7%.

Ông Lý bị đánh gãy chân hiện giờ phải vất vả yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi cho mình. Ảnh: VH

“Tôi đã đi hỏi nhiều nơi, việc ông hàng xóm dùng cây gỗ đánh tôi như vậy sẽ bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, từ đó đến nay tôi nhiều lần yêu cầu nhưng cơ quan công an không xử lý. Trong khi đó, ông hàng xóm ban đầu hứa bồi thường cho gia đình tôi 64 triệu đồng nhưng sau này thấy công an không đả động gì đến vụ việc thì ông này cũng làm lơ. Thậm chí còn thách thức mỗi khi tôi đề cập đến vụ việc.

Tôi thấy trong vụ việc này, tôi không được pháp luật bảo vệ một cách đúng mức. Tôi nhiều lần khiếu nại rồi nhưng cũng không có ai trả lời. Không lẽ pháp luật lại dung túng cho người có hành vi sai phạm như vậy?” - ông Lý thắc mắc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công an thị xã Phước Long cho biết đúng là có việc hai bên xảy ra xô xát, ông Lý bị ông hàng xóm đánh thương tích ở chân và tay. Công an xã đã lập hồ sơ và tiến hành cho hai bên hòa giải nhưng không thành. Ông Lý đã yêu cầu chuyển hồ sơ lên Công an huyện Phước Long để giải quyết. Sau đó, công an huyện đã tiến hành trưng cầu giám định, kết quả là ông Lý bị thương tật 7%. Theo quy định mức độ thương tật này không đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích nên cơ quan điều tra chuyển hồ sơ cho công an xã xử lý hành chính. Còn việc hai bên không thỏa thuận được phần bồi thường, ông Lý có thể làm đơn khởi kiện ra tòa để được giải quyết.

Phản hồi lại vấn đề này, ông Lý nói sẽ tiếp tục gửi đơn yêu cầu cơ quan Công an thị xã Phước Long, VKSND cùng cấp tiếp tục khởi tố vụ án chứ thời gian qua, ông không được cơ quan chức năng giải quyết cũng như trả lời các đơn từ của ông.