Bị đánh gãy tay mà không biết lý do

Phản ánh việc con trai của bà là Nguyễn Xuân Đại (sinh năm 1992) bị một cán bộ công an phường đánh gãy tay không rõ lý do.

Bà Châu kể: Hơn 3 giờ sáng 8-6, do đói bụng nên Đại ra ngoài đầu hẻm mua xôi ăn. Lúc trở về, Đại có quá giang xe máy của một người bạn gần nhà thì bất ngờ bị một công an phường 21 dùng cây ba trắc đánh mạnh vào cánh tay trái. Khi Đại bước xuống xe thì bị người này đánh thêm một cái khiến Đại chóng mặt phải ngồi xuống đường. Sau đó, trong lúc công an trên nói chuyện với bạn, Đại bỏ về vì sợ ở lại sẽ bị đánh tiếp.

Về nhà, Đại tự thoa dầu vào chỗ đánh và cố chịu đựng chứ không nói với ai. Sáng hôm sau gia đình Đại mới biết chuyện do cánh tay của Đại sưng bầm, đau nhức... Theo BV Đa khoa quận Bình Thạnh, Đại bị gãy xương, phải bó bột.

Em Đại và mẹ. Ảnh: MINH HIẾU

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Đình Đạt, Trưởng Công an phường 21, cho biết: Theo thông tin ban đầu, trong bốn người ngồi trên xe máy hôm đó có một đối tượng liên quan đến các vụ trộm cắp, cướp giật trước đây. Công an phường và lực lượng bảo vệ dân phố đi tuần tra đã yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng này bỏ chạy. Một công an chạy tới và quật cây thì lỡ trúng Đại…

“Ngay sau khi nhận được đơn, tôi đã chỉ đạo phó công an phường, người trực đêm hôm đó, lập hồ sơ và mời những người liên quan đến lấy lời khai để xác minh sự việc. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý phù hợp cán bộ đã vô ý gây thương tích cho Đại. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ mời gia đình em Đại đến xin lỗi, hỗ trợ tiền thuốc men cho em” - Trung tá Đạt nói.

THÀNH NHÂN